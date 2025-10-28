  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
গলায় ফাঁস দিয়ে তরুণ অভিনেতার আত্মহত্যা
গলায় ফাঁস দিয়ে না ফেরার দেশে তরুণ অভিনেতা সচিন চাঁদওয়াদ

বিনোদন জগতে আবারও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তরুণ মারাঠি অভিনেতা সচিন চাঁদওয়াদ। মাত্র ২৫ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, গত ২৪ অক্টোবর রাত দেড়টার দিকে পুনের নিজ ফ্ল্যাটে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান সচিন সিলিং ফ্যানে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, কিন্তু সেখানেও চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুনের পারোলা থানায় ইতোমধ্যে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের হয়েছে। আত্মহত্যার পেছনের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। পরিবারের পক্ষ থেকেও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

মাত্র কয়েক বছরেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন সচিন। নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় ক্রাইম সিরিজ ‘জামতারা ২’-এ তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। এছাড়া শিগগিরই মুক্তি পেতে চলেছিল তার নতুন ছবি ‘অসুরবান’। কিন্তু ছবি মুক্তির আগেই শেষ হলো তরুণ এই অভিনেতার জীবনযাত্রা।

সহকর্মী ও ভক্তদের অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন।

