মুসলিম স্বামীর সঙ্গে প্রথমবার মসজিদে ঢুকলেন সোনাক্ষী
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি সফরে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। সেখানে তিনি স্বামীর সঙ্গে প্রথমবারের মতো কোনো মসজিদের ভেতরে প্রবেশের অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। তিনি শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদে এই ভ্রমণ করেন। নিজের ভ্লগে সেই অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে নিয়েছেন ‘দাবাং’ গার্ল।
সোনাক্ষী বলেন, ‘আমি মন্দির ও গির্জায় বহুবার গিয়েছি। কিন্তু মসজিদের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ এটাই প্রথম। তাই এটি আমার জন্য একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।’
ভ্রমণ ও মসজিদের অভিজ্ঞতা নিয়ে সোনাক্ষী আরও বলেন, ‘এটা শুধু দর্শনীয় স্থান দেখার বিষয় নয় বরং ভেতরের শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি পাওয়া আমার কাছে বিশেষ। এই ভ্রমণ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে।’
তিনি আরও জানান, মসজিদের শান্ত পরিবেশ, চমৎকার স্থাপত্যশৈলী এবং আভিজাত্য দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন।
সোনাক্ষীর সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী জহির ইকবাল। অভিনেত্রী জানান, স্বামীর সঙ্গে প্রথমবার মসজিদে যাওয়ার সময় তিনি অনেক আনন্দিত ছিলেন। জহির হালকা মজার ছলে বলেন, ‘আমি কিন্তু ওকে ধর্ম পরিবর্তন করাতে নিয়ে যাচ্ছি না।’
এই মন্তব্যে সোনাক্ষী ও জহির দুজনেই হাসিতে মেতে ওঠেন।
অভিনেত্রী সোনাক্ষীর বিয়ে ইতিমধ্যেই দেড় বছর পূর্ণ করতে চলেছে। ভিন্ন ধর্মের সঙ্গে বিয়ের কারণে মাঝে মাঝে তাকে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়। জানা গেছে, মেয়ের এমন সিদ্ধান্তে প্রথমে নাকি খুশি ছিলেন না সিনহা পরিবার। তবে পরে কোনো বড় বিতর্ক তৈরি হয়নি। সোনাক্ষী ও তার পরিবার বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। মুসলিম জহির ইকবালকে তারা আপন করে নিয়েছেন।
