দুই দিনের আয় ২১ কোটি, সাড়া ফেলেছে অজয়ের নতুন সিনেমা

দুই দিনের আয় ২১ কোটি, সাড়া ফেলেছে অজয়ের নতুন সিনেমা
দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ১৪ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বলিউড তারকা অজয় দেবগন, রাকুল প্রীত আর মাধবন অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘দে দে প্যায়ার দে ২’। মুক্তির পর দুই দিনেই জমে উঠেছে বক্স অফিসের লড়াই।
সমালোচকদের ইতিবাচক প্রশংসা পেলেও প্রথম দিনে মাত্র ৮ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি আয় করে খাতা খোলে সিনেমাটি। তবে শনিবার ঘুরে দাঁড়ায় ‘দে দে প্যায়ার দে ২’, সেদিন সংগ্রহ করে ১২ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। ফলে দুই দিনে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি রুপিতে। রোববারের আয়ও ভালো হওয়ার প্রত্যাশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
সিনেমার গল্পে অজয়ের চরিত্র এবার প্রেমিকা রাকুলের মা–বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। আর সেখানেই দেখা মেলে রাকুলের বাবা মাধবনের। মেয়েকে অজয়ের কাছ থেকে দূরে রাখতে তিনি নানান কৌশল অবলম্বন করেন। নাটকীয়তার মাঝেই কমেডির মোড়কে গল্প এগিয়ে যায়। এরই মধ্যে সিনেমা গানও পেয়েছে দর্শকের ভালোবাসা।
