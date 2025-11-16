  2. বিনোদন

কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল
কাঞ্চন-শ্রীময়ী । ছবি: সংগৃহীত

টালিউডের আলোচিত জুটি কাঞ্চন-শ্রীময়ী আবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনায়। প্রেম, বিয়ে থেকে সন্তানের জন্ম-সবকিছু নিয়েই অনেকবার চর্চার শীর্ষে উঠে এসেছেন তারা। তবে কে কী বলছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন এই দম্পতি। বরাবরই নিজেদের মতো সময় কাটানো আর ভালো লাগাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন।

শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ রোমান্টিক ছবি শেয়ার করেছেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। ছবিতে দেখা যায়, একটি পাঁচতারা হোটেলের কক্ষে সাদা রোব পরে পাশাপাশি শুয়ে আছেন তারা। চোখে-মুখে হাসি, তৃপ্তির ছোঁয়া। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চা সেই ছবিটি, যেখানে কাচের জানলার ওপারে স্কাইলাইনে ফুটে উঠেছে তাদের প্রতিবিম্ব-ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে মগ্ন দম্পতি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ভালোবাসা কোনও গণ্ডি মানে না’।

আরও পড়ুন:
লমান খানের সঙ্গে অভিনয় করা ‘মুন্নি’ ১০ বছর পর সুখবর দিলেন
গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের চক্রে জড়িত দুই নায়িকার নাম ফাঁস

ছবিগুলো প্রকাশের পর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। মন্তব্যের বন্যায় ভরে ওঠে পোস্টটি-কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, ‘এটা কি দ্বিতীয় হানিমুন?’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘এমন ছবি পোস্ট করার প্রয়োজন কী?’ কেউ-বা কটাক্ষ করেছেন, ‘ভালো আছেন সেটা বোঝাতে চাইছেন?’

২০২৪ সালের ৬ মার্চ তৃতীয়বার শ্রীময়ীর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন কাঞ্চন। বয়সের ফারাক-কাঞ্চনের ৫৩, শ্রীময়ীর ২৭-নিয়েও নেটিজেনদের বিস্তর মন্তব্য ছিল। বিয়ের আগের বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়েও উঠেছিল নানা প্রশ্ন। তবে এসব কটাক্ষকে পাত্তা না দিয়ে দুজনই এখন সন্তান কৃষভিকে নিয়ে সংসার আর ভালোবাসায় ব্যস্ত।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের চক্রে জড়িত দুই নায়িকার নাম ফাঁস

গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের চক্রে জড়িত দুই নায়িকার নাম ফাঁস

জিততে হলে আমাকে বিকিনি পরতেই হবে : মিথিলা

জিততে হলে আমাকে বিকিনি পরতেই হবে : মিথিলা

অভিনেত্রী মেহজাবীনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

অভিনেত্রী মেহজাবীনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা