কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল

কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল
টালিউডের আলোচিত জুটি কাঞ্চন-শ্রীময়ী আবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনায়। প্রেম, বিয়ে থেকে সন্তানের জন্ম-সবকিছু নিয়েই অনেকবার চর্চার শীর্ষে উঠে এসেছেন তারা। তবে কে কী বলছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন এই দম্পতি। বরাবরই নিজেদের মতো সময় কাটানো আর ভালো লাগাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন।
শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ রোমান্টিক ছবি শেয়ার করেছেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। ছবিতে দেখা যায়, একটি পাঁচতারা হোটেলের কক্ষে সাদা রোব পরে পাশাপাশি শুয়ে আছেন তারা। চোখে-মুখে হাসি, তৃপ্তির ছোঁয়া। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চা সেই ছবিটি, যেখানে কাচের জানলার ওপারে স্কাইলাইনে ফুটে উঠেছে তাদের প্রতিবিম্ব-ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে মগ্ন দম্পতি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ভালোবাসা কোনও গণ্ডি মানে না’।
ছবিগুলো প্রকাশের পর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। মন্তব্যের বন্যায় ভরে ওঠে পোস্টটি-কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, ‘এটা কি দ্বিতীয় হানিমুন?’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘এমন ছবি পোস্ট করার প্রয়োজন কী?’ কেউ-বা কটাক্ষ করেছেন, ‘ভালো আছেন সেটা বোঝাতে চাইছেন?’
২০২৪ সালের ৬ মার্চ তৃতীয়বার শ্রীময়ীর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন কাঞ্চন। বয়সের ফারাক-কাঞ্চনের ৫৩, শ্রীময়ীর ২৭-নিয়েও নেটিজেনদের বিস্তর মন্তব্য ছিল। বিয়ের আগের বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়েও উঠেছিল নানা প্রশ্ন। তবে এসব কটাক্ষকে পাত্তা না দিয়ে দুজনই এখন সন্তান কৃষভিকে নিয়ে সংসার আর ভালোবাসায় ব্যস্ত।
