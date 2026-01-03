গোবিন্দর গুলিকাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতার ভাগনি

গোবিন্দর গুলিকাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতার ভাগনি
২০২৪ সালের অক্টোবরে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসার আগে পায়ে গুলিবিদ্ধ হন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ। সে সময় শোনা যায়, নিজের লাইসেন্স করা বন্দুক থেকে ভুলবশত গুলি ছুটে যায় এবং তাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। যদিও ঘটনাটি ঘিরে নানান মহলে ষড়যন্ত্রের গুঞ্জনও ছড়িয়েছিল। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিনেতার ভাগনি ও অভিনেত্রী রাগিনী খন্না।
ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাগিনী জানান, গুলিকাণ্ডের পর গোবিন্দের বাড়ি কার্যত পুলিশে ছেয়ে যায়। তার ভাষ্য অনুযায়ী, হাসপাতালের বাইরে প্রায় ২০০ পুলিশ মোতায়েন ছিল। পাশাপাশি অভিনেতার বাড়ির ভেতরে অন্তত ৫০ জন পুলিশ সদস্য তল্লাশি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালান।
রাগিনী খন্না বলেন, ‘পুলিশ তদন্তে তেমন কিছুই পায়নি। এ ঘটনায় অন্য কোনো ব্যক্তি জড়িত ছিলেন না। বাইরে নানান রকম জল্পনা শোনা গিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে সেসবের কোনো ভিত্তি নেই। যদি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি জড়িত থাকতেন, তাহলে তিনি সহজে ওই বাড়ি থেকে বেরোতে পারতেন না।’
তিনি আরও জানান, একজন বড় মাপের শিল্পী হিসেবে গোবিন্দকে পুলিশ সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। গুলিকাণ্ডের পর দ্রুত সুস্থতার পথে ফিরেছিলেন অভিনেতা। রাগিনীর কথায়, ‘মামা এক মাসের মধ্যেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।'
এতে স্পষ্ট হলো, গোবিন্দর গুলিকাণ্ডকে ঘিরে ছড়ানো ষড়যন্ত্রের গুঞ্জন আদতে সত্য নয় বলেই দাবি পরিবারের ঘনিষ্ঠদের।
