সালমানের নতুন সিনেমার দৃশ্য ফাঁসের গুঞ্জন
গত বছর মুক্তি পাওয়া সালমান খানের ‘সিকান্দার’ সিনেমাটি মুক্তির আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল বক্স অফিসে। সেই অভিজ্ঞতার পর এবার প্রশ্ন উঠছে- একই ঘটনা কি ঘটতে চলেছে সালমানের নতুন সিনেমা ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’র ক্ষেত্রেও?
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে চীনের সেনাদের বিরুদ্ধে একাই লড়াই করছেন সালমান খান। রক্তাক্ত মুখে যুদ্ধরত অভিনেতাকে দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন, সিনেমার কোনো গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য মুক্তির আগেই ফাঁস হয়ে গেছে। ভিডিওতে আবহে শোনা যায় সালমানের কণ্ঠও।
তবে পরে জানা যায়, এই ভিডিও ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’ সিনেমার কোনো দৃশ্য নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ওই ভিডিওটি। এক নেটগরিক ভিডিওটি পোস্ট করার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সত্যিটা না জেনেই মুহূর্তের মধ্যে উদ্বেগে পড়েন সালমানের ভক্তরা। ফলে সিনেমার কোনো দৃশ্যই এখন পর্যন্ত ফাঁস হয়নি বলে স্পষ্ট হয়েছে।
সালমানের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৭ ডিসেম্বর ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’সিনেমার একটি ঝলক প্রকাশ্যে আসে। সেই ঝলক ঘিরে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। এরপরই ভাইরাল হয় এআই দিয়ে তৈরি এই ভিডিও।
অপূর্ব লখিয়া পরিচালিত ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’ সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে সত্য ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ২০২০ সালে লাদাখের গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হয়েছিলেন ২০ জন ভারতীয় সেনা। সেই রক্তক্ষয়ী ঘটনারই প্রতিফলন দেখা যাবে সিনেমার পর্দায়।
এই সিনেমায় সালমান খানকে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখা যাবে বলে দাবি নির্মাতাদের। গত বছরের শুরুতে মুক্তি পাওয়া ‘সিকান্দার’ বক্স অফিসে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তার ওপর লরেন্স বিষ্ণোইয়ের হুমকির বিষয়টিও আলোচনায় ছিল। সব প্রতিকূলতার মাঝেই ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’সিনেমায় কাজ করেছেন সালমান।
তাই অনুরাগীদের প্রত্যাশা, একের পর এক সিনেমার ব্যর্থতার পর এই সিনেমার মাধ্যমেই বড়সড় কামব্যাক করবেন বলিউডের ভাইজান।
