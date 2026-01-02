  2. বিনোদন

সিয়ামের ‘রাক্ষস’ টিম যাচ্ছে শ্রীলংকা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
সিয়ামের ‘রাক্ষস’ টিম যাচ্ছে শ্রীলংকা
সিয়াম আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

আসছে ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জোরেশোরেই এগোচ্ছে মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত সিনেমা ‘রাক্ষস’। গেল মাসে শুটিং শুরু হওয়া এই সিনেমার ফার্স্ট লুক প্রকাশের পর থেকেই দর্শক মহলে তৈরি হয়েছে বাড়তি কৌতূহল।

সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন চিত্রনায়ক সিয়াম আহমেদ। তার বিপরীতে রয়েছেন টালিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জি।

নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, ‘রাক্ষস’ মূলত এক অন্ধকার জগতের গল্প। এতে থাকবে প্রচুর ভায়োলেন্স ও রাফ ন্যারেটিভ, যা দেশীয় সিনেমায় খুব একটা দেখা যায় না।

এরই মধ্যে রাজধানী ঢাকায় সিনেমাটির গুরুত্বপূর্ণ অংশের শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকার শিডিউলে টানা চার দিন শুটিং করেছেন সুস্মিতা চ্যাটার্জি। কাজ শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরে গেছেন।

এবার জানা গেছে, আগামী ৪ জানুয়ারি পুরো ‘রাক্ষস’ টিম শ্রীলংকার উদ্দেশে রওনা দেবে। সেখানে সিয়াম আহমেদের সঙ্গে শুটিংয়ে অংশ নেবেন সুস্মিতা চ্যাটার্জিসহ সিনেমার আরও কয়েকজন শিল্পী। শ্রীলংকায় টানা দুই সপ্তাহ শুটিং চলবে।

আরও পড়ুন:
ভেঙে পড়েছেন মনির খান, কাঁদছেন দোয়া চাইছেন নেত্রীর জন্য
এবারেও পেলেন না বিএনপির মনোনয়ন, যা বললেন মনির খান

ঘনিষ্ঠ সূত্রে আরও জানা যায়, সিনেমাটিতে ভিলেন চরিত্রে দেখা যেতে পারে একজন বলিউড অভিনেতাকে। শ্রীলংকার শুটিং ইউনিটে তার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে বিষয়টি চমক হিসেবে রাখতে চান নির্মাতারা, তাই আপাতত এ নিয়ে বিস্তারিত বলতে নারাজ।

শুধু শ্রীলংকাই নয়, ‘রাক্ষস’-এর কিছু অংশের শুটিং হবে মালয়েশিয়াতেও। বিদেশের শিডিউল শেষ করে ঢাকায় ফিরে বাকি অংশের কাজ সম্পন্ন করার পর সিনেমাটির ক্যামেরা ক্লোজ করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্মাতা টিমের।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জয়া এবার ভয়াবহ এক চিকিৎসকের ভূমিকায়

জয়া এবার ভয়াবহ এক চিকিৎসকের ভূমিকায়

আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল স্মরণে কনকচাঁপার আবেগঘন পোস্ট

আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল স্মরণে কনকচাঁপার আবেগঘন পোস্ট

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের যে জবাব দিলেন প্রভা

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের যে জবাব দিলেন প্রভা