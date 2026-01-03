  2. বিনোদন

বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে ‘ধুরন্ধর’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
‘ধুরন্ধর’ সিনেমার একটি দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার রেকর্ড ভাঙার যাত্রা থামছেই না। মুক্তির ২৮ দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী আয়ের দিক থেকে শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে সিনেমাটি। একই সঙ্গে বুকমাইশোতে টিকিট বিক্রির নিরিখে এটি এখন এক নম্বর হিন্দি সিনেমা।

২০২৫ সালে মুক্তি পেয়ে বলিউড বক্স অফিস কাঁপিয়েছিল ‘ধুরন্ধর’। দীর্ঘ সময় পর ক্যারিয়ারে বড় হিট পেয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোনের বর রণবীর সিং। ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি ২০২৬ সালেও বক্স অফিসে নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছে। নতুন বছরে এসেও একের পর এক রেকর্ড ভেঙেই চলেছে এ সিনেমা।

বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস আয়ের নিরিখে ‘ধুরন্ধর’ এখন শীর্ষ ৬ সিনেমার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। পাশাপাশি বুকমাইশোতে সবচেয়ে বেশি টিকিট বিক্রির হিন্দি সিনেমার তকমাও পেয়েছে এটি। টিকিট বিক্রির দিক থেকে ‘ছাবা’, ‘স্ত্রী ২’ ও ‘জওয়ান’ সিনেমাকে পিছনে ফেলেছে রণবীরের এ সিনেমা। সিনেমাটির সংশোধিত সংস্করণও দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহমুখী করছে।

বাণিজ্য বিশ্লেষক নিশিত শাহ এক টুইটে জানান, ‘ধুরন্ধর এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বুকমাইশোতে সর্বাধিক বিক্রিত হিন্দি ছবি। এই প্ল্যাটফর্মে ছবিটির টিকিট বিক্রি ১৩ মিলিয়নেরও বেশি।’

বুকমাইশোতে টিকিট বিক্রির তালিকা (হিন্দি সিনেমা):

‘ধুরন্ধর’: ১৩ মিলিয়ন রুপিরও বেশি, ‘ছাবা’: ১২ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন, ‘জওয়ান’: ১২ দশমিক ৪ মিলিয়ন, ‘স্ত্রী ২’: ১১ দশমিক ৬ মিলিয়ন,‘ধুরন্ধর’ একক ভাষায় (হিন্দি) সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবেও নজির গড়েছে। অন্য কোনো ভাষায় ডাবিং না করেই সিনেমাটি ১০০০ কোটি রুপির মাইলফলক ছুঁয়েছে। যেখানে ‘জওয়ান’ তামিল ও তেলেগু ডাবিংয়ের পর এই সাফল্য পেয়েছিল।

উত্তর আমেরিকায় সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমার তালিকায় শীর্ষ তিনে রয়েছে ‘ধুরন্ধর’। তালিকায় প্রথম স্থানে ‘বাহুবলী ২’ এবং দ্বিতীয় স্থানে ‘কল্কি ২’। উত্তর আমেরিকায় শাহরুখ খানের ‘পাঠান’-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে রণবীরের সিনেমাটি। ‘পাঠান’ যেখানে আয় করেছিল ১৭ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন ডলার, সেখানে ‘ধুরন্ধর’সিনেমার আয় ১৭ দশমিক ৫০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।

২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ‘ধুরন্ধর’সিনেমার আয় পৌঁছেছে প্রায় ১১৭৫ কোটি রুপিতে। এ অংকে সিনেমাটি ‘জওয়ান’-কেও পেছনে ফেলেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও আনুষ্ঠানিক হিসেব এখনো প্রকাশ হয়নি। ‘জওয়ান’সিনেমার আজীবন আয় ছিল আনুমানিক ১১৬০ কোটি রুপি।

বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ উপার্জনকারী বলিউড সিনেমার তালিকা:

‘দঙ্গল’: ২০৭০ কোটি রুপিরও বেশি, ‘ধুরন্ধর’: ১১৭০ কোটি রুপিরও বেশি, ‘জওয়ান’: ১১৬০ কোটি রুপি, ‘পাঠান’: ১০৫৫ কোটি রুপি, ‘অ্যানিম্যাল’: ৯১৭ দশমিক ৮২ কোটি রুপি।

এমএমএফ/এএসএম

