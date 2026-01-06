‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় খলনায়ক চরিত্রে রেকর্ড গড়লেন অক্ষয় খান্না

‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় খলনায়ক চরিত্রে রেকর্ড গড়লেন অক্ষয় খান্না
‘ধুরন্ধর’ দেখে দর্শকদের ঘোর এখনো কাটেনি। তবে সিনেমাটির নায়ক রণবীর সিংকেও ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়ে উঠেছেন অক্ষয় খান্না। দীর্ঘ তিন দশকের অভিনয় জীবনে ২০২৫ সালটি অক্ষয়ের জন্য হয়ে রইল একেবারেই আলাদা। প্রশংসার জোয়ার তো বটেই, সেই সঙ্গে বক্স অফিসেও গড়লেন এমন এক রেকর্ড, যা এতদিন কেবল বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের নামের পাশেই লেখা ছিল।
দ্বিতীয় ভারতীয় অভিনেতা হিসেবে অক্ষয় খান্না এক ক্যালেন্ডার বছরে বিশ্বজুড়ে ২,০০০ কোটি রুপির বক্স অফিস আয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়-এই বিরল কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছেন পুরোপুরি ‘অ্যান্টাগনিস্ট’ বা খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেই।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পায় লক্ষ্মণ উতেকরের পরিচালনায় ‘ছাবা’। সিনেমায় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রে অভিনয় করেন অক্ষয় খান্না। ভিকি কৌশল ছিলেন কেন্দ্রীয় চরিত্রে, তবে অক্ষয়ের অভিনয়ই সমালোচকদের বিশেষভাবে নজর কাড়ে। সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে ৮০৯ কোটি রুপি আয় করে বক্স অফিসে ঝড় তোলে।
বছরের শেষদিকে আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ‘ধুরন্ধর’-এ ফের চমক দেন অক্ষয়। গ্যাংস্টার রেহমান ডাকাতের চরিত্রে তার অভিনয় দর্শক-সমালোচক সবার কাছেই প্রশংসিত। রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত ও আর মাধবনের মতো তারকারা থাকা সত্ত্বেও লাইমলাইট একাই কেড়ে নেন অক্ষয় খান্না। সিনেমাটি এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ১,১৬৭ কোটি রুপি আয় করেছে। শনিবারের হিসাব অনুযায়ী, ‘ছাবা’ ও ‘ধুরন্ধর’-এই দুই সিনেমার মোট আয় ছাড়িয়েছে ২,০০১ কোটি রুপি।
এর আগে ২০২৩ সালে শাহরুখ খানের ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’ ও ‘ডানকি’-এই তিনটি সিনেমা মিলিয়ে বক্স অফিসে ২,৬৮৫ কোটি রুপি আয় করেছিল। যদিও আমির খানের ‘দঙ্গল’ বিশ্বজুড়ে ২,০০০ কোটি রুপি ছাড়ালেও সেটি ছিল ভিন্ন ভিন্ন বছরে মুক্তির কারণে।
আগামী ২০২৬ সালে রণবীর কাপুরের সামনে এই রেকর্ড স্পর্শ করার সুযোগ রয়েছে। তার আসন্ন মেগা প্রজেক্ট ‘রামায়ণ’ ও ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ থেকে বড় আয়ের ইঙ্গিত মিলছে। তবে আপাতত খান সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে এই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করা একমাত্র অভিনেতা অক্ষয় খান্নাই।
