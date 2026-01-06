মালয়ালম অভিনেতা কান্নান পাট্টাম্বি আর নেই
মালয়ালম চলচ্চিত্র শিল্পের জনপ্রিয় অভিনেতা কান্নান পাট্টাম্বি আর নেই। ৬২ বছর বয়সে ৪ জানুয়ারি রাতে কোঝিকোডের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে কিডনিসংক্রান্ত জটিলতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
কান্নান শুধুই অভিনেতা ছিলেন না, তিনি একজন প্রযুক্তি বা প্রযোজনা কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি দশকের পর দশক ধরে মালয়ালম চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিলেন।
অভিনেতা হিসেবে তিনি ভেট্টাম ও ব্ল্যাক ছবি দিয়ে আলোচনা পেয়েছেন। তবে তার প্রকৃত দক্ষতা ছিল প্রযোজনার জটিল জগতকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। বড় বড় চলচ্চিত্র প্রকল্পগুলোর লজিস্টিক এবং ব্যবস্থাপনা তার তত্ত্বাবধানে চলতো।
তার কর্মজীবন অনেক সমৃদ্ধ। তিনি ঐতিহাসিক ব্লকবাস্টার ‘পুলিমুরুগান’র প্রযোজনায় মূল ভূমিকা রেখেছিলেন। সেটি প্রথম মালয়ালম ছবি হিসেবে ১০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করে। এছাড়াও তিনি টোয়েলফথ ম্যান এবং কান্দাহার ছবির প্রযোজনায় কাজ করেছেন। লেটার ছবিতে মোহনলাল এবং অমিতাভ বচ্চনের বিরল জুটি দেখা যায়।
কান্নান তার বড় ভাই চলচ্চিত্র নির্মাতা মেজর রবির সঙ্গেও কিছু কাজ করেছেন। তারা একসঙ্গে ‘মিশন ৯০ ডেজ’ ছবির মতো হিট কাজ উপহার দিয়েছেন। মেজর রবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ জানান। তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।
