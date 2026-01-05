জন্মদিনে অনুরাগীদের জন্য বিশেষ চমক দীপিকার, কত বছরে পা দিলেন তিনি
জন্মদিন মানেই কেক কাটা আর উদযাপন-তার সঙ্গে এবার অনুরাগীদের জন্য বড় এক উদ্যোগ নিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। ৪০ বছরে পা দেওয়া অভিনেত্রীর জীবনে শুরু হলো নতুন এক অধ্যায়। সেই কারণেই এ বছরের জন্মদিন তার কাছে হয়ে উঠল আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।
দীপিকার জন্মদিন উপলক্ষে মুম্বাইয়ে আয়োজন করা হয় বিশেষ এক অনুষ্ঠানের। সেখানে অনুরাগীদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করেন অভিনেত্রী। অনুষ্ঠানস্থল সাজানো হয়েছিল বড়দিনের আবহে। চোখে পড়ার মতো ছিল বিশাল একটি ক্রিসমাস ট্রি। খাবারের আয়োজনেও ছিল বৈচিত্র্য-ইন্দো-ওয়েস্টার্ন বিভিন্ন পদ, চাটনী, দক্ষিণী খাবার ও মুখরোচক ডেজার্ট। এদিন অনুরাগীদের সামনে তিন তলা চকোলেট কেক কাটেন দীপিকা। অনুষ্ঠানে তার পরনে ছিল ওয়াইন রঙের কো-অর্ড সেট।
অনুরাগীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন দীপিকা। সেই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এখানেই শেষ নয়-ভিন্নরাজ্য থেকে আসা অনুরাগীদের জন্য বিমানের টিকিট পর্যন্ত বুক করে দেন অভিনেত্রী। বিমানবন্দর থেকে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও ছিল দীপিকার পক্ষ থেকেই। পাল্টা ভালোবাসায় অনুরাগীরাও বিভিন্ন উপহারে ভরিয়ে দেন তাকে।
দীপিকা পাড়ুকোন
অনুরাগীদের উদ্দেশে দেওয়া এক বার্তায় দীপিকা জানান, ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসাটাই তার জন্য বড় প্রাপ্তি। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বরাবরই সচেতন দীপিকা। জন্মদিনেও সেই বার্তাই তুলে ধরেন তিনি। অভিনেত্রী লেখেন, ‘যখন মনে হবে জীবনে যথেষ্ট কিছু হচ্ছে না, তখনও আন্তরিকতা, ভালবাসা, যত্ন ও বিশ্রাম তোমাদের প্রাপ্য। কখনও হাল ছেড়ো না। তোমরা যা ভাবছ, তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ করছ।’
আরও পড়ুন:
ভেনেজুয়েলার ঘটনায় পুরস্কার আনতে যেতে পারেননি ডিক্যাপ্রিও
‘নায়ক’র স্বত্ব কিনলেন অনিল কাপুর, ২৫ বছর পর ফিরছে সিনেমাটি?
নিজের জন্মদিনেও অনুরাগীদের মানসিক শক্তি জোগানোর এই উদ্যোগে আরও একবার মুগ্ধ করলেন দীপিকা পাড়ুকোন।
এমএমএফ