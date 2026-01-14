‘ওম শান্তি ওম’ নকল করে ভাইরাল জাহ্নবী কাপুর
বলিউড সুন্দরী জাহ্নবী কাপুর বরাবরই প্রাণবন্ত ও মজাদার মেজাজের জন্য পরিচিত। কখনো জিমের বাইরে ফটো সাংবাদিকদের সঙ্গে খুনসুটি, কখনো আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মজার রিল-অনুরাগীদের বিনোদনে ভরিয়ে রাখতেই যেন তার স্বাচ্ছন্দ্য। এবার আবারও একটি পুরোনো ভিডিও নতুন করে ভাইরাল হয়ে নেটদুনিয়ায় হাসির ঝড় তুলেছে।
ভিডিওটি ২০২২ সালের। সে সময় নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে জাহ্নবী একটি মজার ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। সেখানে তাকে দেখা যায় শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত কালজয়ী সিনেমা ‘ওম শান্তি ওম’র একটি আইকনিক দৃশ্য অনুকরণ করতে। দীপিকার বিখ্যাত সংলাপ-‘ইসি ঝুমর কে নীচে মিলেগি শান্তি কি লাশ’-এই সংলাপটি নিজের ঢঙে মজার টুইস্ট দিয়ে বলেছিলেন জাহ্নবী।
ভিডিওতে দেখা যায়, রুপালি রঙের ঝলমলে একটি গাউন পরে বিশাল ঝাড়বাতির নিচে দাঁড়িয়ে আছেন জাহ্নবী। মুখে গম্ভীর ভাব ধরে রেখে সংলাপ বললেও মুহূর্তেই দৃশ্যটি কমেডিতে রূপ নেয়। কারণ ক্যামেরা ঘোরাতেই দেখা যায়, তার এক বন্ধু মেঝেতে শুয়ে জাহ্নবীর ‘ওভার-অ্যাক্টিং’ দেখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছেন।
ভিডিওটির ক্যাপশনে জাহ্নবী লিখেছিলেন, ‘এই শান্তিকে যেন একটু অন্যরকম লাগছে!’ তার এই রসিকতা ভক্তদের মন জয় করেছিল। অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন, জাহ্নবীর মধ্যে তার মা শ্রীদেবীর মতোই স্বাভাবিক কমিক টাইমিং রয়েছে।
সম্প্রতি সেই ভিডিও আবার নতুন করে ভাইরাল হওয়ায় নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। কেউ কেউ তো মজা করে লিখেছেন- ‘তাহলে কি ওম শান্তি ওম-এর সিক্যুয়েল আসছে? সেখানে কি দীপিকার জায়গায় জাহ্নবীকেই দেখা যাবে?’ যদিও এসবই নিছক কৌতুক ও জল্পনা। কারণ এখনো পর্যন্ত ছবিটির কোনো সিক্যুয়েল বা রিমেকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
