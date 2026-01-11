৩৭ দিনেও ‘ধুরন্ধর’র জয়জয়কার, কত আয় করেছে সিনেমাটি

৩৭ দিনেও ‘ধুরন্ধর’র জয়জয়কার, কত আয় করেছে সিনেমাটি
মুক্তির ৩৭ দিন পেরিয়েও বক্স অফিসে দাপট ধরে রেখেছে রণবীর সিং অভিনীত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সিনেমাটির আয় শুক্রবারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সপ্তাহান্তে এই লাফ প্রমাণ করছে-এক মাসের বেশি সময় পরও দর্শকের আগ্রহ কমেনি, এখনো প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমাচ্ছেন সিনেমাপ্রেমীরা।
ভারতের বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা সংস্থা ‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, ৩৭তম দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত ‘ধুরন্ধর’ আয় করেছে ৬ দশমিক ০৮ কোটি রুপি। যেখানে আগের দিন, অর্থাৎ ৩৬তম দিনে সিনেমাটির আয় ছিল ৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে ভারতে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৯৯ দশমিক ৮৩ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ হাজার ৮৭ কোটি ৭২ লাখ টাকা।
এদিন শো দখলের হারও ছিল উল্লেখযোগ্য। ‘স্যাকনিল্ক’র তথ্য অনুযায়ী, ৩৭তম দিনে গড় দখল ছিল ১৫ দশমিক ৩০ শতাংশ। বিকেলের শোতে দখল ছিল ৩৭ দশমিক ৫৮ শতাংশ, সন্ধ্যার শোতে ৩৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ। তবে রাতের শোগুলোতে তেমন দর্শক দেখা যায়নি।
মুক্তির পর থেকে প্রতিটি সপ্তাহেই শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমাটি। প্রথম সপ্তাহে ‘ধুরন্ধর’ আয় করেছিল ২০৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৫৩ দশমিক ২৫ কোটি, তৃতীয় সপ্তাহে ১৭২ কোটি, চতুর্থ সপ্তাহে ১০৬ দশমিক ৫ কোটি এবং পঞ্চম সপ্তাহে আয় হয় ৫১ দশমিক ২৫ কোটি রুপি।
আরও পড়ুন:
বিটকয়েন কেলেঙ্কারিতে শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে আবারও তলব
বিজয়ের ‘জন নয়াগন’ মুক্তিতে সবুজ সংকেত
এতদিন পরও সিনেমার প্রতি দর্শকের উন্মাদনা দেখে এরই মধ্যে আলোচনায় চলে এসেছে এর পরবর্তী কিস্তি। নির্মাতারা জানিয়েছেন, ‘ধুরন্ধর’র পার্ট টু চলতি বছরের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এখন সেটির অপেক্ষায় দিন গুনছেন অনুরাগীরা।
এমএমএফ