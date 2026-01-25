সালমান খানের সিনেমায় অরিজিতের দেশপ্রেমের গান ভাইরাল

সালমান খানের সিনেমায় অরিজিতের দেশপ্রেমের গান ভাইরাল
সামনেই ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। তার আগেই দেশাত্মবোধের আবহে প্রকাশ পেল নতুন গান ‘মাতৃভূমি’। সালমান খান অভিনীত ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ সিনেমার এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং। মুক্তির পর থেকেই গানটি ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়, দ্রুত বাড়ছে ভিউ ও শেয়ার।
গানটির দৃশ্যায়নে দেখা যায়, দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আর আত্মত্যাগের অঙ্গীকারে দৃঢ় এক সেনা কর্মকর্তার ভূমিকায় সালমান খানকে। আবেগঘন কথামালা, শক্তিশালী সুর আর অরিজিতের হৃদয়ছোঁয়া কণ্ঠ মিলিয়ে ‘মাতৃভূমি’ এরই মধ্যে দেশপ্রেমের প্লেলিস্টে জায়গা করে নিয়েছে দর্শকদের কাছে।
শুরু থেকেই ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ ঘিরে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার ভারত-চীন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমায় কর্নেল বিকুমল্লা সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয় করছেন সালমান খান। চরিত্রের প্রস্তুতির জন্য কঠোর শারীরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। শুটিংয়ের আগে নিয়মিত বিশেষ অনুশীলন করেছেন এবং খাদ্যাভ্যাসেও এনেছিলেন বড় পরিবর্তন।
গত ২৭ ডিসেম্বর নিজের জন্মদিনে সিনেমাটির টিজার প্রকাশ করেন সালমান। তবে টিজার ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়। গালওয়ান সংঘাতের চিত্রায়ন নিয়ে আপত্তি তোলে চীন। তাদের দাবি, সিনেমাটি বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করছে এবং জাতীয়তাবাদ উসকে দিচ্ছে। কিছু চীনা সংবাদমাধ্যম সিনেমাটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও কটাক্ষ করেছে।
সব বিতর্কের মাঝেই এবার আলোচনার কেন্দ্রে ‘মাতৃভূমি’। দেশাত্মবোধের আবেগে ভরপুর এই গান যে সিনেমার প্রতি দর্শকের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে এমন একটি গান মুক্তি পাওয়ায় দর্শকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে আলাদা উচ্ছ্বাস।
