চলচ্চিত্রের মানুষ ও রাজনীতিবিদদের একটাই পার্থক্য : শাহরুখ
শাহরুখ খান এখন শুধু একজন অভিনেতা নন, তিনি বলিউডের জীবন্ত প্রতীক। তিন দশকেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে রোমান্টিক নায়ক থেকে ধূসর ও জটিল চরিত্র- সব ক্ষেত্রেই নিজেকে নতুনভাবে প্রমাণ করেছেন তিনি। তবে অভিনয়ের বাইরেও তার আরেকটি শক্তিশালী পরিচয় রয়েছে তার। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দারুণ রসবোধ এবং নিজেকে মর্যাদার সঙ্গে বহন করার বিরল ক্ষমতার জন্য পরিচিত তিনি।
সাক্ষাৎকার, বক্তৃতা কিংবা হঠাৎ ক্যামেরার সামনে করা মন্তব্য করে শাহরুখ প্রায়ই দর্শক ও ভক্তদের মুগ্ধ করেন। তার হাস্যরসে ভরপুর বক্তব্যের ভেতরে লুকিয়ে থাকে গভীর অর্থ। বিনোদন দুনিয়ার ভেতরের জটিলতা যেমন তিনি বোঝেন তেমনি বোঝেন সমাজ, ক্ষমতা, সাফল্য এবং মানুষের সম্পর্কের সূক্ষ্ম সমীকরণ।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউড ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শাহরুখ তার স্বভাবসুলভ রসিক ভঙ্গিতে একটি অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, এক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ তাকে একবার বলেছিলেন, ‘রাজনীতিবিদ আর চলচ্চিত্রজগতের মানুষ প্রায় একই রকম, পার্থক্য শুধু এক জায়গায়। রাজনীতিবিদদের মতবিরোধ থাকলেও প্রকাশ্যে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন, হাসিমুখে পাশাপাশি দাঁড়ান। আর চলচ্চিত্র জগতে ঠিক উল্টো। প্রকাশ্যে ঝগড়া বা মতবিরোধ দেখা গেলেও ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক বেশ ভালো থাকে। কিন্তু সেটা থাকে গোপন। ভক্তরা মনে করে তারকারা বুঝি একে অন্যের জন্মের শত্রু। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা গভীর সম্পর্কে থাকেন।’
এক লাইনের এই মন্তব্যে শাহরুখ প্রকাশ করেছেন ভারতের দুই প্রভাবশালী অঙ্গনের-রাজনীতি ও চলচ্চিত্র-বাহ্যিক আচরণ এবং অন্তর্গত বাস্তবতার মৌলিক পার্থক্য। তার কথার মধ্যে হাস্যরস থাকলেও গভীর পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট।
এ কারণেই শাহরুখ খানের জনপ্রিয়তা শুধু সিনেমার কারণে নয়। তার কথা বলার ভঙ্গি, চিন্তার গভীরতা এবং উপস্থিত বুদ্ধি ভক্তদের কাছে তাকে আলাদা উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাই তাকে শুধু ‘কিং অফ বলিউড’ বলা হয় না, ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও তিনি এক অনন্য উদাহরণ।
কাজের দিক থেকেও ব্যস্ত সময় পার করছেন শাহরুখ। বর্তমানে তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘কিং’-এর জন্য। গত বছর নিজের ৬০তম জন্মদিনে প্রকাশ পেয়েছিল ছবিটির প্রথম লুক, যেখানে সল্ট-অ্যান্ড-পেপার লুকে দেখা যায় তাকে।
রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট ও মারফ্লিক্স পিকচার্স প্রযোজিত এই ছবিতে নিজের চরিত্রকে শাহরুখ বর্ণনা করেছেন ‘খুব ডার্ক’ হিসেবে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ‘কিং’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে। ছবিতে আরও অভিনয় করছেন দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, জ্যাকি শ্রফ, অনিল কাপুর, আরশদ ওয়ার্সি, রানি মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, জয়দীপ আহলাওয়াত, অভয় বর্মাসহ আরও অনেকে।
