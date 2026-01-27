  2. বিনোদন

গোবিন্দকে ‘সুগারড্যাডি’ বললেন স্ত্রী, কারণ জানা গেল

প্রকাশিত: ১০:৩২ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
গোবিন্দকে ‘সুগারড্যাডি’ বললেন স্ত্রী, কারণ জানা গেল
সুনীতা আহুজা ও গোবিন্দ। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড অভিনেতা গোবিন্দের ব্যক্তিজীবন নিয়ে আবারও শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তার স্ত্রী সুনীতা আহুজা স্বামীকে ঘিরে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ তোলার পর এবার তিনি গোবিন্দকে ‘সুগারড্যাডি’ বলেও উল্লেখ করেছেন।

সুনীতার দাবি, বিনোদন জগতে নিজের জায়গা তৈরি করতে চাওয়া কিছু তরুণী প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। সেই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বলেন, এখনকার সময়ে অনেকেই নাকি ক্যারিয়ার গড়তে প্রভাবশালী পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছেন। তার ইঙ্গিত, গোবিন্দকেও নাকি এমনভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

স্বামীর বয়স ও পারিবারিক অবস্থার কথাও তুলে ধরেন সুনীতা। তার কথায়, এই বয়সে এমন বিতর্ক মানায় না। তাদের সন্তানরা বড় হয়ে গেছে, তাই এসব বিষয় পরিবারকে অস্বস্তিতে ফেলে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

যদিও গোবিন্দ এর আগে এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভিনেতার দাবি, তার পরিবারকে ঘিরে একটি ষড়যন্ত্র চলছে এবং সেই খেলায় তার স্ত্রীকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই মন্তব্যগুলোর পর থেকেই গোবিন্দ-সুনীতার দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। তবে বিচ্ছেদের পথে হাঁটার কোনো ইঙ্গিত এখনো দেননি সুনীতা।

