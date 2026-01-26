সর্বকালের শীর্ষে শাহরুখের ‘জওয়ান’, দেখুন সেরা ১৫ ছবির তালিকা
সানি দেওলের সাম্প্রতিক সিনেমা ‘বর্ডার ২’ প্রেক্ষাগৃহে দুর্দান্ত যাত্রা করেছে। আনুরাগ সিংহ পরিচালিত এই সামরিক নাটকধর্মী সিনেমাটি মুক্তির প্রথম তিন দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে ১১১.২৫ কোটি রুপি আয় করেছে। সিনেমার তৃতীয় দিনে প্রায় ৪৮.৫০ কোটি রুপি সংগ্রহের মাধ্যমে উইকেন্ডটি শেষ হয়েছে।
জেপি ফিল্মস ও টি-সিরিজ ফিল্মস-এর ব্যানারে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বর্ডার ২’ এখন পর্যন্ত ভারতের হিন্দি সিনেমার সবচেয়ে বড় ৯ম ওপেনিং উইকেন্ড হিসেবে রেকর্ড করেছে। বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠিসহ অন্যান্য অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে ‘বর্ডার ২’-এর প্রথম উইকেন্ড ২০২৫ সালের ব্লকবাস্টার ‘ছাওয়া’ (১০৮.৫০ কোটি) কে ছাড়িয়ে গেছে। দেশীয় ছুটি (গণতন্ত্র দিবস) থাকার কারণে সিনেমার আয় আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রথম তিন দিনে আয় অনুযায়ী সর্বকালের শীর্ষ হিন্দি সিনেমার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে পিঙ্কভিলা। সেখানে সেরা ১৫ টি ছবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে শাহরুখ খান অভিনীত ‘জওয়ান’। ছবিটি প্রথম তিন দিনেই ১৭৭ কোটি রুপি আয় করেছিল। সেই রেকর্ড এখন পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারেনি।
চলুন দেখে নেয়া যাক প্রথম তিন দিনের আয়ে সেরা ১৫ ছবির তালিকাটি-
১. জওয়ান - ১৭৭ কোটি রুপি
২. অ্যানিমাল - ১৬৮.৫ কোটি রুপি
৩. পাঠান - ১৬০.৫ কোটি রুপি
৪. টাইগার ৩ - ১৩৮.৫ কোটি রুপি
৫. স্ট্রী ২ - ১৩৮ কোটি রুপি
৬. গদর ২ - ১৩২.৫ কোটি রুপি
৭. সঞ্জু - ১১৯.২৫ কোটি রুপি
৮. টাইগার জিন্দা হ্যায় - ১১৫ কোটি রুপি
৯. বর্ডার ২ - ১১১.২৫ কোটি রুপি
১০. সিংহাম এগেইন - ১১০.৫ কোটি রুপি
১১. ছাওয়া - ১০৮.৫ কোটি রুপি
১২. সুলতান - ১০৫.৫ কোটি রুপি
১৩. দঙ্গল - ১০৪.৫ কোটি রুপি
১৪. ব্রহ্মাস্ত্র - ১০২.৫ কোটি রুপি
১৫. বজরঙ্গী ভাইজান - ১০১.৫ কোটি রুপি
