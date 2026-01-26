  2. বিনোদন

হেনস্থার শিকার মিমি চক্রবর্তী, থানায় অভিযোগ দায়ের

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
মিমি চক্রবর্তী। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁয়ে একটি অনুষ্ঠানে হেনস্থার শিকার হয়েছেন টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। জানা গেছে, দেরি করে মঞ্চে ওঠায় তাকে জোর করে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মিমি, অভিযোগের নামে থাকা ব্যক্তি হলেন জ্যোতিষ তনয় শাস্ত্রী।

রবিবার বনগাঁর নয়া গোপালগুঞ্জ যুব সংঘে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মিমি একটি ঘণ্টাখানেক দেরি করেন। মঞ্চে ওঠার পরই ঘটে বিতর্ক। মিমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি লেখেন, “আজও নারী শিল্পীদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও অধিকার কেড়ে নেওয়া সহজ। আমি এত বছর ধরে আমার ভাবমূর্তি তৈরি করেছি। এবার চুপ থাকা মানে হেনস্থাকে সমর্থন করা।”

অভিনেত্রী আরও বলেন, “স্টেজের অধিকার নিয়ে কোনো আপোষ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি এখন আইনি পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই আমি আর বাড়াবাড়ি করতে চাইছি না।”

অন্যদিকে ক্লাবের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, মিমিকে অসম্মান করা হয়নি। ক্লাব কর্মকর্তা রাহুল বসু শোভন দাস জানান, অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সময় প্রশাসনিক কারণে সময়মতো বন্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, “মিমিকে সসম্মানেই বিদায় জানানো হয়েছে। নারীরা ফুল দিয়ে বরণ করতে গেলে ধাক্কা লেগেছে, সেটি কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হেনস্থা নয়। অভিযোগ ভিত্তিহীন।”

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ‘এসআইআর’র শুনানিতে হাজিরা দিতে ডাক পেয়েছিলেন মিমি। কসবা বিধানসভা এলাকার ভোটার হিসেবে ৩১ জানুয়ারি তাকে শোনানিতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিমি জানিয়েছেন, তিনি শুনানিতে যাবেন এবং সহযোগিতা করবেন।

সম্প্রতি ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে মিমি চক্রবর্তী অভিনীত ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’। এই হরর-কমেডি সিনেমাতে মিমির জুটি সোহম মজুমদারের সঙ্গে দেখা গেছে। সিনেমাটি মুক্তির পরই বিভিন্ন বিতর্ক এবং ঘটনা নিয়ে অনুরাগীরা চিন্তিত।

এমএমএফ

