সিনেমার গান থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা অরিজিতের

সিনেমার গান থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা অরিজিতের
ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং হঠাৎ ঘোষণা দিয়েছেন, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আর নতুন কোনো কাজ নেবেন না। প্রজাতন্ত্র দিবসে নতুন সিনেমার গান মুক্তির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি। ঘোষণার পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেগ, বিস্ময় ও নানা জল্পনা।
অরিজিতের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লেখা হয়, “প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আর কোনো নতুন কাজ নেব না। এখানেই এটি বন্ধ করছি।” তবে একই সঙ্গে তিনি পরিষ্কার করে দেন, সংগীতচর্চা থেকে সরে যাচ্ছেন না। তার ভাষায়, “পরিষ্কার করে বলছি-আমি সংগীতের কাজ বন্ধ করছি না।”
কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত-সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেননি গায়ক। পরে এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া আরেক পোস্টে তিনি জানান, হাতে থাকা কাজগুলো শেষ করবেন। অর্থাৎ চলতি বছরে তার কণ্ঠে আরও কিছু গান মুক্তি পাবে।
ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনুরাগীরা। কেউ লিখেছেন, “এটা মানা খুব কঠিন।” আবার কেউ তুলনা করেছেন প্রিয় ক্রিকেটারের অবসরের সঙ্গে।
প্রেম, বিরহ, নাচের গান কিংবা ভক্তিগীতি-সব ধারাতেই সাবলীল অরিজিৎ। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থেকে শুরু হওয়া তার পথচলা আজ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে গেছে। ২০১৩ সালে ‘আশিকি ২’ সিনেমার ‘তুম হি হো’ তাকে এনে দেয় তুমুল জনপ্রিয়তা। এরপর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি।
অরিজিতের এই ঘোষণা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নাকি নতুন সৃজনশীল অধ্যায়ের সূচনা-তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত নিশ্চিত, গান থামছে না, বদলাচ্ছে শুধু পথ।
এমএমএফ