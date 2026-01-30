বিতর্কের মাঝেও ‘ধুরন্ধর’র দাপট, ১৩০ কোটিতে ওটিটি স্বত্ব বিক্রি
বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১১০০ কোটির ব্যবসা করা রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ এবার মুক্তি পেল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। গত ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই দাপট দেখানো সিনেমাটি আজ (৩০ জানুয়ারি, শুক্রবার) থেকে স্ট্রিমিং শুরু করেছে নেটফ্লিক্সে। তবে বড়পর্দায় দর্শক যে সংস্করণ দেখেছেন, ওটিটিতে সেই একই ছবি দেখা যাচ্ছে না বলেই খবর।
জানা গেছে, নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত ভার্সন থেকে একাধিক ‘আপত্তিকর’ সংলাপ বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার সিনেমার দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৯ মিনিট। এই কাটছাঁট নিয়ে এরই মধ্যেই দর্শকমহলের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের দাবি, সিনেমার আসল তীব্রতা ও আবহ অনেকটাই কমে গেছে সম্পাদিত সংস্করণে।
পরিচালক আদিত্য ধরের এ সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই বিতর্কে জড়ায় মূলত এর ‘পাকিস্তান বিরোধী’ প্রেক্ষাপট ঘিরে। সিনেমাটিতে পাকিস্তানের প্রাচীন শহর লিয়ারির গ্যাংস্টার চক্র এবং এক ভারতীয় গুপ্তচরের সেই গোষ্ঠীগুলোকে নিকেশ করার মিশন তুলে ধরা হয়েছে। ‘হামজা আলি’ চরিত্রে রণবীর সিংয়ের অভিনয় যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনই গল্পের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঘিরে উঠেছে বিতর্ক।
এই কারণেই মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির ছাড়পত্র পায়নি ‘ধুরন্ধর’। বাহারাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশে সিনেমাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। ফলে বিদেশের বাজারে ভালো ব্যবসা করলেও শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যে মুক্তি না পাওয়ায় প্রায় ৯০ কোটি রুপির সম্ভাব্য লোকসানের মুখে পড়তে হয় নির্মাতাদের।
তবে ওটিটি মুক্তির মাধ্যমে সেই বাজারে প্রবেশের পথ খুলেছে এবার। শোনা যাচ্ছে, মোটা অংকের বিনিময়ে ‘ধুরন্ধর’ ও এর সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর ২’র স্বত্ব কিনেছে নেটফ্লিক্স। দুই সিনেমার জন্য মোট ১৩০ কোটি রুপি খরচ করেছে প্ল্যাটফর্মটি-এমনই দাবি ঘনিষ্ঠ মহলের।
সিনেমার ট্রেলার প্রকাশের সময় থেকেই পাকিস্তানে আপত্তির সুর শোনা গিয়েছিল। লিয়ারির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দৃশ্য ও কিছু সংলাপ নিয়ে সমালোচনা হয়। এমনকি বালোচদের উপস্থাপন নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন একাংশ।
আরও পড়ুন:
অরিজিতের শেষ গান কি সালমান খানের সিনেমাতেই, পুরোনো বিবাদ আবারও আলোচনায়
অরিজিত নিজেই সিনেমার গান থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ জানালেন
অবশ্য এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। অতীতে ‘স্কাই ফোর্স’, ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’, ‘আর্টিকেল ৩৭০’, ‘টাইগার ৩’, ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ এবং ‘ফাইটার’র মতো সিনেমাও মধ্যপ্রাচ্যে একই ধরনের বাধার মুখে পড়েছিল। পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রেই কাটছাঁট সংস্করণ মুক্তি পায়।
সেই পথেই এবার ‘ধুরন্ধর’। বড়পর্দায় বিতর্ক, বক্স অফিসে রেকর্ড-আর এখন সম্পাদিত ভার্সনে ওটিটিতে নতুন ইনিংস শুরু করল সিনেমাটি।
এমএমএফ