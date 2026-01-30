টিজারে আবারও বিতর্কের ইঙ্গিত, আসছে ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’
বিতর্ক যেন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির নিত্যসঙ্গী। দুই বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত সুদীপ্ত সেন পরিচালিত ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। সেই সিনেমার সিক্যুয়েল ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২: গোজ বিয়ন্ড’র টিজার প্রকাশ্যে আসতেই আবারও শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা।
আজ (৩০ জানুয়ারি) মুক্তি পাওয়া প্রায় ২ মিনিট ৬ সেকেন্ডের টিজারে দেখা যায় একাধিক আতঙ্কিত নারীর মুখ। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুরেখা নাইয়ার ও নেহা সন্ত নামের চরিত্ররা। টিজারে শোনা যায় আবেগঘন সংলাপ- ‘আমাদের মেয়েরা প্রেমে পড়ে না, ফাঁদে পড়ে। এবার থেকে আর সহ্য করবে না তারা, ঘুরে দাঁড়াবে।’
টিজারজুড়ে বিভিন্ন নারী তাদের স্বপ্নভঙ্গের গল্প বলতে দেখা যায়। কেউ আইএএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, কেউ নামী নৃত্যশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। আবার কারও বক্তব্য, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সংসার করার আশায় তিনি হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরিণতিতে তাদের জীবন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছে-এমন ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে টিজারে।
ভিডিওটিতে ‘লাভ জেহাদ’ প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের আধিপত্যে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। ফলে সিনেমাটি যে আবারও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিতর্ক উসকে দিতে পারে, তা বলাই বাহুল্য বলে মনে করছেন একাংশ।
জানা গেছে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২: গোজ বিয়ন্ড’। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ নিয়েও ভারতজুড়ে প্রবল বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। সিনেমাটিকে অনেকেই ‘প্রোপাগান্ডা’ আখ্যা দিয়েছিলেন। বিজেপি এই সিনেমার সমর্থনে সরব হলেও একাধিক রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করেছিল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগে মুক্তির কিছু দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে সিনেমাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যা নিয়ে আইনি ও রাজনৈতিক স্তরে দীর্ঘ টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল।
সিক্যুয়েলের টিজার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আবারও সেই পুরনো বিতর্ক ফিরে আসবে কি না, এখন সেদিকেই নজর চলচ্চিত্রমহলের।
