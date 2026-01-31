কমেডির রানি ক্যাথরিন ও’হারার বিদায়, হলিউডজুড়ে শোক

কমেডির রানি ক্যাথরিন ও’হারার বিদায়, হলিউডজুড়ে শোক
হলিউডের এক গৌরবময় অধ্যায়ের শেষ হয়েছে। গতকাল (৩০ জানুয়ারি, শুক্রবার) অভিনেত্রী ক্যাথরিন ও’হারা মারা গেছে। ৭১ বছর বয়সী এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন তার ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি। ম্যানেজার মার্ক গারভিটজ ফোনে এই দুঃসংবাদ জানান, যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়নি।
মার্কিন গণমাধ্যম পেজ সিক্স জানিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের ব্রেন্টউড এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে ভোরে ও’হারাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল ফায়ার সার্ভিসের সাহায্যে। তবে এ তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি এএফপি।
কিন্তু বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র ও টিভি দর্শকের হৃদয়ে ক্যাথরিন ও’হারার স্থান ছিল এক অনন্য। টিভি সিরিজ ‘শিটস ক্রিক’-এ মোইরা রোজ চরিত্রে তার অভিনয় তাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল এবং এই চরিত্রের জন্য ২০২০ সালে তিনি সেরা প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে এমি অ্যাওয়ার্ড, পাশাপাশি গোল্ডেন গ্লোব ও স্যাগ অ্যাওয়ার্ড জিতেছিলেন।
চলচ্চিত্র জগতে তার খ্যাতি শুরু হয় ১৯৮০ সালে ‘ডাবল নেগেটিভ’ দিয়ে। এরপর ১৯৮৮ সালে টিম বার্টনের ‘বিটলজুস’-এ উইনোনা রাইডারের সৎমায়ের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়ান তিনি। সারাজীবনে তার অভিনীত চলচ্চিত্রের তালিকায় রয়েছে ‘দ্য নাইটমেয়ার বিফোর ক্রিসমাস’সহ অনেক সুপরিচিত প্রোজেক্ট।
তবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি যা এনে দেয়, তা আসে ১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘হোম অ্যালোন’ থেকে, যেখানে তিনি কেভিনের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। পরের কিস্তি ‘হোম অ্যালোন ২: লস্ট ইন নিউইয়র্ক’-এ একই চরিত্রে দর্শক আবারও তাকে দেখতে পায়।
তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে সহশিল্পীরা শোকে মুহ্যমান নিয়ে তাদের অনুভূতি ভাগ করে নেন। ‘হোম অ্যালোন’-এর তার সহশিল্পী ম্যাকোল’ কালকিন ইনস্টাগ্রামে লেখেন, “মা, আমি ভেবেছিলাম আমাদের হাতে আরও সময় আছে।”
হলিউড আজ এক অম্লান প্রতিভাকে হারালেন, যিনি দর্শকদের হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন এবং দীর্ঘকাল ধরে অনুপ্রাণিত করেছেন। তার স্মৃতি চিরকাল দর্শক হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।
