  2. বিনোদন

বক্স অফিসে ঘুরে দাঁড়াল রানির ‘মর্দানি ৩’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৫ পিএম, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বক্স অফিসে ঘুরে দাঁড়াল রানির ‘মর্দানি ৩’
‘মর্দানি ৩’ সিনেমার একটি দৃশ্যে রানি মুখার্জি। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জি অভিনীত ‘মর্দানি ৩’ বক্স অফিসে ধীরে শুরু করলেও এখন দারুণ গতিতে ছুটছে। মুক্তির সময় প্রেক্ষাগৃহে দাপট দেখাচ্ছিল ‘বর্ডার ২’। ফলে প্রথম কয়েকদিন কিছুটা চাপে ছিল সিনেমাটি। তবে ইতিবাচক রিভিউ আর দর্শকের মুখে মুখে প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি বদলেছে।

‘যশরাজ ফিল্মস’র ব্যানারে নির্মিত সিনেমা ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পায়। প্রথম দিন ৪ কোটি রুপি আয় করে খাতা খোলে ‘মর্দানি ৩’। এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সংগ্রহ।

ভারতীয় বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান ‘স্যাকনিল্ক’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুক্তির ১৪তম দিনে সিনেমাটি আয় করেছে ১ দশমিক ১০ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে ভারতীয় বক্স অফিসে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ৯০ কোটি রুপি।

একনজরে দেখা যাক ‘মর্দানি ৩’ সিনেমার প্রতিদিনের আয়:
প্রথম দিন: ৪ কোটি রুপি।
প্রথম সপ্তাহ: ২৬ দশমিক ৩ কোটি রুপি।
অষ্টম দিন: ১ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি।
নবম দিন: ৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি।
দশম দিন: ৪ দশমিক ২৫ কোটি রুপি।
একাদশ দিন: ১ দশমিক ২ কোটি রুপি।
দ্বাদশ দিন: ১ দশমিক ৬ কোটি রুপি।
ত্রয়োদশ দিন: ১ দশমিক ১ কোটি রুপি।
চতুর্দশ দিন: ১ দশমিক ১০ কোটি রুপি।
মোট আয়: ৪০ দশমিক ৯০ কোটি রুপি।

এদিকে কয়েক দিন আগে কলকাতা সফরও করেন রানি। অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে কালীঘাটে পূজা দেন তিনি। জানা গেছে, রানির মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের আপন বোন দেবশ্রী রায়। মাসির বাড়িতেই গিয়েছিলেন পর্দার ‘শিবানী শিবাজী রাও’।

পূজার সময় রানিকে দেখা যায় লাল ব্লাউজ ও লাল চেক শাড়িতে, চোখে রোদচশমা। অন্যদিকে দেবশ্রী রায় ছিলেন লাল পাড় সাদা গরদের শাড়িতে। ডালা হাতে মন্দিরে ঢুকে গর্ভগৃহে বসে অঞ্জলিও দেন তারা।

‘মর্দানি ৩’সিনেমায় উঠে এসেছে নারী ও শিশু পাচারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়। একাধিক কিশোরীর নিখোঁজ হওয়ার তদন্ত করতে গিয়ে রানির চরিত্রটি মুখোমুখি হয় এক ভয়ংকর মানবপাচার চক্রের।

আরও পড়ুন:
কুখ্যাত এপস্টেইন ও হলিউডের গোপন পার্টি, চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস
স্ত্রীর জরায়ু অপসারণের অভিযোগে বিপাকে উদিত নারায়ণ

উল্লেখ্য, ‘মর্দানি ৩’ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন প্রদীপ সরকার, যা মুক্তি পায় ২০১৪ সালে। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় কিস্তি পরিচালনা করেন গোপী পুথরান। আর ‘মারদানি ৩’র পরিচালনায় ছিলেন অভিনব মিনাওয়ালা।

এমএমএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নওগাঁ থেকে মনোজ, ‘ভোটাধিকার প্রয়োগ করলাম’

নওগাঁ থেকে মনোজ, ‘ভোটাধিকার প্রয়োগ করলাম’

জহির রায়হানের ছেলে ইলেকশনে এটাই বড় ব্যাপার, যা বললেন গর্বিত সুচন্দা

জহির রায়হানের ছেলে ইলেকশনে এটাই বড় ব্যাপার, যা বললেন গর্বিত সুচন্দা

২৪ বছরের প্রেম, তবুও মুগ্ধতা কাটেনি রিতেশ-জেনেলিয়ার

২৪ বছরের প্রেম, তবুও মুগ্ধতা কাটেনি রিতেশ-জেনেলিয়ার