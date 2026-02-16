৬০ কোটির জালিয়াতির অভিযোগের মাঝেই রহস্যময় পোস্ট শিল্পার

৬০ কোটির জালিয়াতির অভিযোগের মাঝেই রহস্যময় পোস্ট শিল্পার
স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ৬০ কোটিরও বেশি রুপির আর্থিক প্রতারণার অভিযোগের আবহে অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ‘রহস্যময়’ বার্তা পোস্ট করে মানসিক স্থিতিশীলতার কথা জানালেন তিনি।
সম্প্রতি মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা (ইওডব্লিউ) এই মামলায় শিল্পাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তার বাসভবনে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে জেরা। একই সঙ্গে রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে ‘লুক আউট সার্কুলার’ (এলওসি)। ফলে আদালতের অনুমতি ছাড়া বিদেশ সফরে যেতে পারবেন না তারা।
মুম্বাইয়ের ব্যবসায়ী দীপক কোঠারি অভিযোগ করেছেন, রাজ ও শিল্পার মালিকানাধীন ‘বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেড’-এ ব্যবসা সম্প্রসারণের নামে ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তিনি ৬০ দশমিক ৪৮ কোটি রুপি বিনিয়োগ করেন। অভিযোগ, প্রথমে ৭৫ কোটি টাকার ঋণের প্রস্তাব দেওয়া হলেও পরে সেটিকে বিনিয়োগ হিসেবে নথিভুক্ত করতে চাপ দেওয়া হয়। মাসিক রিটার্ন ও মূলধন ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হলেও সেই অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৩, ৪০৬ ও ৩৪ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় তদন্তে গতি এনেছে পুলিশ। জানা গেছে, সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলসে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য বিদেশ সফরের অনুমতি চেয়েছিলেন শিল্পা। তবে আদালত জানিয়ে দেয়, অভিযোগকারীর দাবি করা অর্থ জমা না দিলে ভ্রমণের অনুমতি মিলবে না। এরপরই আবেদন প্রত্যাহার করে নেন অভিনেত্রী।
এমন আইনি জটিলতার মধ্যেই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শিল্পা লেখেন, “আপনার নিজের মনের চেয়ে দ্রুত আর কিছুই আপনাকে মেরে ফেলে না। যে জিনিসগুলোর আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তার উপর মনোযোগ দিন।”
শিল্পার এই বার্তাকে অনেকে তাঁর বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন। যোগব্যায়াম ও ইতিবাচক জীবনধারার জন্য পরিচিত এই অভিনেত্রী কঠিন সময়েও মানসিক দৃঢ়তার বার্তা দিয়েছেন বলে মত নেটিজেনদের।
অন্যদিকে রাজ কুন্দ্রা অভিযোগ অস্বীকার করে এটিকে ‘ভিত্তিহীন’ ও ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে দাবি করেছেন। তবে মামলার পরবর্তী শুনানিতে কী সিদ্ধান্ত আসে, সেদিকেই এখন নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।
