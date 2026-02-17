  2. বিনোদন

‘গডফাদার’ সিনেমার অস্কারজয়ী অভিনেতা আর নেই

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৯ এএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
‘গডফাদার’ সিনেমার অস্কারজয়ী অভিনেতা আর নেই
রবার্ট ডুভল

হলিউডের কিংবদন্তি চলচ্চিত্র ‘গডফাদার’খ্যাত অভিনেতা, অস্কারজয়ী তারকা রবার্ট ডুভল ৯৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সময় রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ভার্জিনিয়ার মিডলবার্গে নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার স্ত্রী লুসিয়ানা পেদ্রাজার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ছয় দশকের বেশি সময়ের অভিনয় জীবনে ডুভল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হলিউডের অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অভিনেতা হিসেবে।

আরও পড়ুন
ভাইরাল কার্ডে ফাঁস বিয়ের দিন? মুখ খুলছেন না রাশমিকা-বিজয়
ধানুশের সঙ্গে বিয়ের গুজব, রসিকতায় মেতেছেন ম্রুণাল

১৯৩১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোতে জন্ম নেওয়া ডুভল অভিনয়ে আসার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে নিউইয়র্কে কিংবদন্তি শিক্ষক সানফোর্ড মেজনারের কাছে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নেন। সেই সময় তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ডাস্টিন হফম্যান ও জিন হ্যাকম্যান।

‘দ্য গডফাদার’ -এ কর্লিওন পরিবারের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা টম হ্যাগেন চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পান ডুভল। এই চরিত্রের জন্য তিনি প্রথম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন লাভ করেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা।

১৯৮৩ সালে ‘টেন্ডার মারসিস’ চলচ্চিত্রে একজন ভাঙাচোরা জীবনের কান্ট্রি গায়কের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে অস্কার জয় করেন। ডুভলের অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘অ্যাপোক্যালিপস নাউ’, ‘টু কিল আ মকিংবার্ড’, ‘দ্য গ্রেট স্যান্টিনি’ এবং টেলিভিশন মিনিসিরিজ ‘লোনসাম ডাভ।

শুধু অভিনয়েই নয়, নির্মাতা হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ‘দ্য অ্যাপোস্টল’, ‘অ্যাসাসিনেশন ট্যাঙ্গো’ চলচ্চিত্র পরিচালনার মাধ্যমে নিজের সৃজনশীলতার ভিন্ন দিকও তুলে ধরেন।

১৯৯০ সালে ‘দ্য গডফাদার পার্ট ২’ ছবিতে অভিনয় না করার সিদ্ধান্ত নেন পারিশ্রমিক বৈষম্যের অভিযোগে। বিষয়টিকে তিনি ‘নীতির প্রশ্ন’ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

রাজনৈতিকভাবে তিনি রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক ছিলেন। শিল্প ও সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৪ সালে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘ন্যাশনাল মেডেল অব আর্টস’ প্রদান করা হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনো আনুষ্ঠানিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করা হবে না। বরং ভক্তদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, ডুভলের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে তার প্রিয় কোনো চলচ্চিত্র দেখে বা প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো কোনো গল্প ভাগ করে নিতে।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।