হলিউডে পাড়ি জমানোর কারণ জানালেন প্রিয়াঙ্কা

হলিউডে পাড়ি জমানোর কারণ জানালেন প্রিয়াঙ্কা

প্রকাশিত: ০৯:৪৫ এএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ছবি: সংগৃহীত

স্বেচ্ছায় নয়, পরিস্থিতির চাপে বলিউড ছেড়ে হলিউডে পাড়ি জমিয়েছিলেন-এমনই ইঙ্গিত দিলেন বলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। হিন্দি সিনেমা থেকে দূরে সরে যাওয়ার নেপথ্য কারণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা জল্পনা চলছিল। অবশেষে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

প্রিয়াঙ্কার স্পষ্ট বক্তব্য, তিনি কখনও স্বেচ্ছায় বলিউড ছাড়তে চাননি। তার ভাষায়, “আমার মনে হয় না, আমি কখনো বলিউড ছেড়ে যেতে চেয়েছি।” তবে এখানে নিজের কাজের পরিসর সীমিত হয়ে আসছিল বলেই মনে করেন এই অভিনেত্রী।

তিনি জানান, শিল্পী হিসেবে নিজেকে আরও বড় পরিসরে দেখতে চেয়েছিলেন। “এখানে আমার নিজের কাজের জায়গাটা খুবই সীমিত মনে হত। আমি নিজের পরিসর বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলাম। শিল্পী হিসেবে আমাকে উত্তেজিত করতে পারে এমন কাজের সুযোগের জন্য মুখিয়ে ছিলাম”- বলেন তিনি।

এই তাগিদই তাকে আমেরিকায় কাজের সুযোগ খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করে। তার দাবি, সেখান থেকেই হলিউডে যাত্রা শুরু। তবে ১২ বছরের সেই সফর মোটেই সহজ ছিল না বলেও স্বীকার করেছেন অভিনেত্রী।

দীর্ঘ সময় পর আবারও ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা। তবে বলিউডে নয়, দক্ষিণী সিনেমায়। জানা গেছে, ‘বারাণসী’ নামের একটি সিনেমাতে দেখা যাবে তাকে। ভারতীয় সিনেমায় কাজ করতে পেরে তিনি খুশি বলেও জানিয়েছেন।

বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হলে প্রিয়াঙ্কার সোজাসাপ্টা জবাব, “আমি দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে পারব না। আমার দুই জায়গাতেই কাজ করতে ভাল লাগে।”

