দীপিকা-প্রিয়াঙ্কার পোশাক পরে ঘুরছেন রণভীর সিং

দীর্ঘ দিন প্রেম করে তারপর বিয়ে। এখন চুটিয়ে সংসার করছেন রণভীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে নিয়মিতই মিডিয়ায় কথা বলতে দেখা যায় দীপিকাকে। নিজের স্বামীকে নাম্বার ওয়ান বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তাদের নানা খুনসুটির গল্প মাঝে মধ্যেই সামনে এসে পড়ে।

এবার এক অন্যরকম কাণ্ড ঘটিয়েছেন রণভীর সিং। আজব এক পোশাক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। এমন পোশাকে আগে কখনই দেখা যায়নি রণভীরকে। তার এই বেশ দেখে মুখ টিপে হাসছেন কেউ কেউ। সম্প্রতি, মুম্বই বিমানবন্দরে এই আজব পোশাকে ধরা পড়েছেন রণবীর সিং।

একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে পলকা ডট শার্ট, সঙ্গে স্ট্রেইপ প্যান্ট। মাথায় ডট প্রিন্টের টুপি। চোখে চশমা। রণভীর বেশ স্টাইল সচেতন। নায়ক নিজেই তার ইনস্টা হ্যান্ডেলে তার নানান ফ্যাশান স্টেটমেন্টের ছবি ও ভিডি্র পোস্ট করে থাকেন।

নিজের নতুন লুকে ছবি পোস্ট করে নেটিজেনদের ঠাট্টার শিকার হয়েছেন অভিনেতা। কেউ লিখেছেন, ‘এটা আবার কী ধরনের পোশাক!’ কেউ আবার প্রশ্ন করেছেন, ‘দীপিকার পোশাক পরে নিয়েছেন নাকি?’ তবে আবার কেউ লিখেছেন,‘এই না হলে রণবীর সিং।’

কিছুদিন আগে সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা প্রায় একই ধরনের পোশাকে দেখা গিয়েছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকেও। চেন্নাই বিমানবন্দরেও এমন অদ্ভুত পোশাকেই দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে।

