ঝড় তুলতে প্রস্তুত নতুন অ্যাভাটার

ঝড় তুলতে প্রস্তুত নতুন অ্যাভাটার
জেমস ক্যামেরনের ‘অ্যাভাটার: ফায়ার এন্ড অ্যাশ’ চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও সমালোচকদের জন্য প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। সমালোচকরা ছবিটি দেখে এটিকে বলছেন চমকপ্রদ। এটি ভিজ্যুয়াল মুন্সিয়ানা ও আবেগের নতুন রঙ ছড়াবে বলে দাবি করছেন তারা।
সমালোচক কোর্টনি হাওয়ার্ড লিখেছেন, ‘অ্যাভাটার ৩’ মনে করিয়ে দেয় কেন সিনেমা হলে সিনেমা দেখা গুরুত্বপূর্ণ। ‘অ্যাভাটার’ সিরিজের এটি তৃতীয় কিস্তি। তবে মনেই হয় না পুরনো কিছু। একদম ইউনিক একটা অনুভূতি জন্মায় দেখতে দেখতে। জেমস ক্যামেরনের কাজ এখনও দুর্দান্ত।
সমালোচক শান তাজিপুরও বলেছেন, ‘অ্যাভাটার: ফায়ার এন্ড অ্যাশ’ ছবির প্রতিটি দৃশ্যে ক্যামেরন মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন।
কলাইডারের পেরি নেমিরফ লিখেছেন, সিনেমা দেখে পানডোরার জগতে আবার ঢুকে যাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে। ফিল্ম লেখক মাইকেল লি বলেছেন, গল্প কিছুটা কম আকর্ষণীয় হলেও ভিজ্যুয়াল ও অ্যাকশন অবিশ্বাস্য। নতুন উপজাতি ও পানডোরার গভীর খোঁজ সিনেমাটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।
নতুন সিনেমাটি আগের পর্বের পরবর্তী কাহিনি। সুল্লি পরিবার তাদের সন্তান নেটেয়ামের মৃত্যু নিয়ে শোক করছে। নতুন বিপদ আসে আগুন উপজাতির মাধ্যমে। সিনেমার প্রধান চরিত্রে থাকছেন স্যাম ওয়ার্থিংটন, জো স্যালদানা, সিগরনি উইভার, স্টিফেন ল্যাং এবং কেট উইন্সলেট।
জেমস ক্যামেরন জানিয়েছেন, এই সিনেমার ব্যবসায়িক সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে অ্যাভাটার সিরিজের ভবিষ্যৎ। মূল ‘অ্যাভাটার’ সর্বকালের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমা। এরপরের ছবিটি ভালো আয় করলেও প্রথমটির রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। নির্মাতা প্রত্যাশা করছেন, তৃতীয় কিস্তি দিয়ে বাজিমাত করবেন তিনি।
এলআইএ/জেআইএম