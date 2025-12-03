হিরো আলমকে হামলা
রিয়াজ-মিথিলার জামিন বাতিল, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি
রাজধানীর আফতাবনগর এলাকায় গেল মাসে হামলার শিকার হন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম। তার ওপর হামলার মামলায় কামরুল ইসলাম রিয়াজ ওরফে ম্যাক্স ওভি ও সাদিয়া রহমান মিথিলাকে আসামি করা হয়েছে।
তাদের জামিন বাতিল করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। বাদীপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুজ্জামানের আদালত আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) এই আদেশ দেন। এ মামলা হয়েছিল ঢাকার বাড্ডা থানায়।
বাদীপক্ষের আইনজীবী শান্তা সাকসিনা বলেন, ‘আসামিরা জামিনে থেকে মামলা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য বাদীকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিচ্ছেন। এসব কারণ উল্লেখ করে মামলার বাদী হিরো আলম একটা সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। এই মামলায় আসামিরা জামিনের শর্ত ভঙ্গ করেছেন। জামিনের শর্ত ভঙ্গ করায় জামিন বাতিল চেয়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করি। শুনানি শেষে আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেন।’
এদিন শুনানির সময় হিরো আলমও আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটার সময় বাড্ডা থানাধীন আফতাবনগর এলাকায় মেইন রোড দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় এজাহারনামীয় চারজনের নির্দেশে অজ্ঞাতনামা আরও ছয়জন আসামি তিনটি মোটরসাইকেলে এসে হিরো আলমের পথ রোধ করেন। জোর করে আসামিরা তাকে পাশের কাশবনে নিয়ে যান এবং কামরুল ইসলাম রিয়াজ ওরফে ম্যাক্স ওভির হাতে থাকা কাঠের লাঠি দ্বারা মাথায় আঘাত করেন। বাঁ হাত দিয়ে আঘাতটি ফেরাতে গেলে গুরুতর জখম হন হিরো আলম।
পরে অজ্ঞাতনামা আসামিরা হাতে থাকা লোহার ধারালো স্কেল দ্বারা আঘাত করেন। আঘাতটি তার ডান হাতের কনুইয়ে লাগে। এতে গুরুতর রক্তাক্ত হন।
পরবর্তী সময় অজ্ঞাতনামা আসামিরা হাতের লাঠি দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলে আঘাতটি কপালের বাদিকে লাগে। পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন আসামিরা তার সারা শরীরে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি, লাথি ও চড়থাপ্পড় মেরে জখম করেন। ম্যাক্স তার হনোর ব্র্যান্ডের একটি মুঠোফোন ভেঙে ফেলেন। যাওয়ার সময় আসামিরা বিভিন্ন ভয়ভীতি ও হুমকি দেন। পরে আশপাশের মানুষের সহযোগিতায় হাসপাতালে যান।
ওই ঘটনায় গত ৫ অক্টোবর হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বাড্ডা থানায় মামলাটি করেন আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম।
এমআই/এলআইএ