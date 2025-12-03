  2. বিনোদন

ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা ‘সাইয়ারা’ সিনেমার জুটি

প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
আহান পাণ্ডে ও আনীত পদ্দা

যশ রাজ ফিল্মসের রোমান্টিক ড্রামা ‘সাইয়ারা’ মুক্তির পর দারুণ সাড়া ফেলে। বক্স অফিস মাতিয়ে সমালোচকদের মনও জয় করে নিয়েছে ছবিটি। আর এ ছবিতে অভিনয় করে আলোচনায় এসেছেন নায়ক আহান পাণ্ডে ও নায়িকা আনীত পদ্দা। শুধু তাই নয়, ২০২৫ সালের আইএমডিবির সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় তারকাদের তালিকায় শীর্ষ দুই স্থানে ওঠেছেন এই দুই নতুন তারকা।

এই র‌্যাঙ্কিং নির্ধারিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রতি মাসে ২৫ কোটি দর্শকের পৃষ্ঠাপ্রদর্শনের ওপর ভিত্তি করে। এটি পরিচালক মোহিত সুরির জন্যও বিশেষ। তিনি আইএমডিবির জরিপে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় পরিচালকের তালিকায় শীর্ষে আছেন।

এর আগে আহান ও আনীত আগস্ট মাসে আইএমডিবির ‌‘ব্রেকআউট স্টার’ পুরস্কার পেয়েছিলেন। এটি নতুন প্রতিভার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা হওয়ার খবরে আহান পাণ্ডে বলেন, ‘প্রথম সিনেমা দিয়ে আইএমডিবির সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় তারকাদের তালিকায় শীর্ষে থাকা এক স্বপ্নের মতো। এটি আমাকে আমার কাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল করে তুলবে।ভবিষ্যতের আরও ভালো কাজে উৎসাহ যোগাবে।’

তিনি পরিচালক সুরি, যশ রাজ ফিল্মসের প্রধান আদিত্য চোপড়া, কাস্টিং পরিচালক শনু শর্মা এবং প্রযোজক অক্ষয়ে বিধানিকে ধন্যবাদ জানান।

অন্যদিকে আনীত পদ্দা বলেন, ‘‘সাইয়ারা’ আমার জীবনকে এমনভাবে পরিবর্তন করেছে যা আমি উপলব্ধি করতে শুরু করেছি। দেশের এবং আমার ভাষার বাইরে মানুষ আমার কাজের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এই ছবি দিয়ে। এটি আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনিও পরিচালক এবং সিনেমার প্রোডাকশন টিমকে ধন্যবাদ জানান।

এ তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছেন নায়ক আহান এবং দ্বিতীয় আনীত। শীর্ষ ১০ তারকার মধ্যে আরও রয়েছেন আমির খান (৩), ইশান খট্টর (৪), লক্ষ্যা (৫), রাশমিকা মান্দানা (৬), কল্পনা প্রিয়দর্শন (৭), তৃপ্তি দিমরি (৮), রুক্ষ্মিনী বাসান্ত (৯) এবং ঋষভ শেঠি (১০)।

পরিচালকদের তালিকায় শীর্ষে মুহিত সুরি। এরপর আরিয়ান খান (২), লোকেশ কনাগারাজ (৩), অনুরাগ কাশ্যপ (৪), প্রিথ্বীরাজ সুকুমারান (৫), আর.এস. প্রসন্না (৬), অনুরাগ বসু (৭), ডমিনিক অরুণ (৮), লক্ষ্মণ উটেকার (৯) এবং নীরজ ঘাইয়ান (১০)।

আইএমডিবি ইন্ডিয়া প্রধান ইয়ামিনী পাতোদিয়া বলেন, ‘ভারতীয় সিনেমার নতুন যুগে পরিচালকরা এখন অভিনেতাদের পাশাপাশি ফ্যানদের প্রিয় হয়ে উঠছেন।’

 

