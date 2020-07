‘আমার ক্যারিয়ারও নষ্ট করতে চেয়েছিল বলিউডের এক প্রভাবশালী’

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু নিয়ে এখনও সরব বলিউডপাড়া। তার মৃত্যুর পর বলিউডে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। মহেশ ভাট, করণ জোহর, সালমান খানসহ বেশ কয়েকজন তারকার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ রয়েছে, এই মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তাবড়দের প্রভাব এবং তাদের প্রভাবশালী তকমার জোর। বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে #বয়কট বলিউড, #ডোন্ট ওয়াচ স্টার কিডস ফিল্ম- এ জাতীয় স্লোগান ট্রেন্ডিং।

এ বিষয়ে প্রথম থেকেই কঙ্গনা রানাওয়াত দাবি করে আসছেন, সুশান্ত সিং রাজপুত বলিউডের প্রভাবশালীদের কুনজরের শিকার হয়েই এমন চরমপথ বেছে নিয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রি থেকে তাকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

কঙ্গনার দাবি, সুশান্তকে আদিত্য চোপড়া সঞ্জয় লীলা বনশালীর রামলীলায় কাজ করতে দেননি। এরই সঙ্গে করণ জোহরের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছেন কঙ্গনা।

I applaud #KanganaRanaut who is braver & bolder than I am. Only I know how a 'powerful' person has viciously tried to destroy my career. I stayed silent. Because I am not so brave... @KanganaOffical

সম্প্রতি কঙ্গনার এমন মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন প্রবীণ অভিনেত্রী ও সঞ্চালিকা সিমি গেরওয়াল। কঙ্গনাকে সাহসিনী বলে উল্লেখ করে সিমি টুইট করেছেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা।

সিমি লিখেছেন, ‘কঙ্গনার এই সাহসিকতার জন্য সাধুবাদ জানাই। ও আমার থেকে অনেক বেশি সাহসী আর বোল্ড। আমি জানি, বলিউডের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কীভাবে আমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তবে আমি চুপ ছিলাম, আমার সত্যিই এত সাহস ছিল না।’

আরেকটি টুইটে সিমি লিখেছেন, ‘আমেরিকায় জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু যেমন একটা জাগরণের ডাক, তেমনই সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু বলিউডের ক্ষেত্রে জেগে ওঠার ডাক।’

এদিকে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় কঙ্গনা বলেছিলেন, ‘এটি আত্মহত্যা নয়, এই ঘটনাকে পরিকল্পিত খুন বলা চলে।’ সম্প্রতি, একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত।

I don't know what all of you felt after watching #KanganaSpeaksToArnab ..but it has left me quite depressed..

I'm distraught at what #SushantSingRajput endured .. and also what many 'outsiders' go through in Bollywood.. it must change!