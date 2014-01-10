দিলরুবা খানের কাছে যে দুটি গান শুনতে চেয়েছিলেন খালেদা জিয়া

দিলরুবা খানের কাছে যে দুটি গান শুনতে চেয়েছিলেন খালেদা জিয়া
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনেও নেমে এসেছে গভীর শোক। এই শোকের আবহে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আক্ষেপের কথা জানালেন জনপ্রিয় গান ‘পাগল মন’র কণ্ঠশিল্পী দিলরুবা খান। বেগম জিয়ার মৃত্যুতে আবেগাপ্লুত হয়ে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন এ সংগীতশিল্পী। সেখানে তিনি খালেদা জিয়াকে স্মরণ করেছেন সময়কে অতিক্রম করা এক আপসহীন নেত্রী হিসেবে।
পোস্টে দিলরুবা খান লেখেন, বেগম খালেদা জিয়া শুধু একজন রাজনৈতিক নেত্রী নন, ছিলেন সাহস, মমতা ও দৃঢ়তার প্রতীক। বাংলাদেশের প্রথম নারী এবং তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেমন ইতিহাস গড়েছেন তেমনি একজন মানবিক মানুষ হিসেবেও অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়ার হাসির জন্যই প্রথম ভোট বিএনপিকে দিয়েছিলেন অভিনেতা
‘তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এর বিচার আল্লাহ অবশ্যই করবেন’
নিজের জীবনের একটি স্মৃতির কথা তুলে ধরে গায়িকা জানান, ২০০৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত থেকে জিসাস প্রদত্ত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্মাননা ‘জিয়া স্বর্ণপদক’ গ্রহণ করেন। সেই মুহূর্তটি তার জীবনের অন্যতম গৌরবের স্মৃতি হয়ে আছে।
তবে সেই স্মৃতির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এক গভীর আক্ষেপ। দিলরুবা খান লেখেন, ওই সময় খালেদা জিয়া স্নেহভরে বলেছিলেন, সুযোগ পেলে তিনি গায়িকার কণ্ঠে ‘পাগল মন’ এবং ‘রেললাইন বহে সমান্তরাল’ গান দুটি শুনতে চান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আর কখনো সেই সুযোগ হয়ে ওঠেনি।
গায়িকার ভাষায়, খালেদা জিয়া চলে গেলেও তার আদর্শ, সাহসী নেতৃত্ব ও ভালোবাসা মানুষের পথ দেখিয়ে যাবে। ইতিহাসে তিনি থাকবেন একজন আপসহীন নেত্রী হিসেবে, আর মানুষের হৃদয়ে থাকবেন মায়ের মতো চিরকাল।
বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে এমন আবেগঘন স্মৃতিচারণ সামাজিক মাধ্যমে ছুঁয়ে যাচ্ছে অসংখ্য মানুষের মন।
এলআইএ