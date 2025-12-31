শহর অপবিত্র হবে বলে সানি লিওনের অনুষ্ঠান বাতিল!
বছরের শুরুটা জমকালোভাবে উদযাপন করার পরিকল্পনা করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওন। তবে সেই স্বপ্ন এবার বাস্তবে রূপ পেল না। ভারতের মথুরার এক পানশালায় নববর্ষের রাতে অনুষ্ঠানের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও হঠাৎই বিতর্কের মুখে পড়লেন তিনি।
মথুরার স্থানীয় কিছু সাধু দাবি তুলেছেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র শহরটি ‘কালিমালিপ্ত’ হতে পারে। তারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চিঠি লিখে সানি লিওনের অনুষ্ঠান বাতিল ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
সানি লিওন নিজে ভিডিও বার্তায় বলেছেন, ‘আমি মথুরায় অনুষ্ঠান করার জন্য মুখিয়ে আছি। সেখানে সকলের সঙ্গে দেখা হবে, আনন্দ উদযাপন করব। আশা করি এই রাতটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’
আরও পড়ুন
যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ক্লুনি এখন সপরিবারে ফরাসি নাগরিক
বিশ্বের পঞ্চম বিলিয়নিয়ার সংগীতশিল্পী বিয়ন্সে
তবে স্থানীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘মথুরা একটি পবিত্র স্থান। সারা পৃথিবী থেকে পুণ্যার্থীরা এখানে আসেন। কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এই পুণ্যভূমির সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। এটি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত পৌঁছে দেয়। শহরকে অপবিত্র করার চেষ্টা চলছে।’
চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ভক্ত ও ধর্মপ্রাণরা এখানে ভজন-কীর্তন ও পুজোপাঠের জন্য আসে, এমন পরিস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে। এর ফলে সানি লিওনের অনুষ্ঠানের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।
বছরের শুরুতে বিতর্কে ঘেরা এই ঘটনা এখনো সামাজিক ও গণমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।
এলআইএ