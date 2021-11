কৃষক আন্দোলনকে ‘খালিস্তানি’ বলায় কঙ্গনার বিরুদ্ধে এফআইআর

কঙ্গনা রানাওয়াত ও বিতর্ক এখন সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার ফের কাঠগড়ায় বলিউডের ‘কন্ট্রোভার্সি কুইন’। কৃষক আন্দোলনকে ‘খালিস্তানি’ বিক্ষোভের সঙ্গে তুলনা করায় মুম্বাইয়ে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ (এফআইআর) দায়ের হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিতর্কিত তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশজুড়ে সাড়া পড়ে যায়। তবে মোদীর এ সিদ্ধান্তকে মানতে পারেননি বলিউডের ‘কন্ট্রোভার্সি কুইন’।

অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে জানান, ‘খুবই দুঃখজনক ও সম্পূর্ণ অন্যায়। সংসদে নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে যদি রাস্তায় থাকা মানুষ আইন বানাতে শুরু করে তাহলে মানতেই হবে এটা একটা জিহাদি দেশ।’ এরপরই কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, ‘তাদের সবাইকে অভিনন্দন যারা এটা চেয়েছিলেন।’

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই প্রতিবাদকে ‘খালিস্তানি আন্দোলন’র সঙ্গে তুলনা করেন তিনি। আর সেই কারণেই মুম্বাইয়ে শিখ সম্প্রদায়ের অমরজিৎ সান্ধু নামের এক ব্যক্তি কঙ্গনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগ, শিখদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছেন কঙ্গনা।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন কঙ্গনা। সেখানে নাম উল্লেখ করে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে লেখেন, ‘তিনি খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।’

FIR registered against actor Kangana Ranaut in Mumbai for allegedly portraying the farmers' protest as Khalistani movement and calling them 'Khalistanis' on social media pic.twitter.com/qjuBmsPzYX