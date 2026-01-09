বিটকয়েন কেলেঙ্কারিতে শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে আবারও তলব

বিটকয়েন কেলেঙ্কারিতে শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে আবারও তলব
৬০ কোটি রুপির প্রতারণা মামলার মধ্যেই এবার বিটকয়েন কেলেঙ্কারিতে তলব করা হলো বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে। আগামী ১৯ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে। এর আগে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এ মামলায় রাজের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
ইডির দাবি অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ কুন্দ্রার কাছে ১৫০ কোটি রুপির বেশি মূল্যের ২৮৫টি বিটকয়েন রয়েছে। এই বিটকয়েন তিনি গেইন বিটকয়েন পঞ্জি স্কিমের মাস্টারমাইন্ড ভরদ্বাজ গোষ্ঠীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন ইউক্রেনে একটি বিটকয়েন মাইনিং প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য। যদিও রাজ কুন্দ্রা নিজেকে শুধু ‘মধ্যস্থতাকারী’ হিসেবে দাবি করেছিলেন, তবে তদন্তে উঠে এসেছে ভিন্ন তথ্য।
২০১৭ সালে অজয় ভরদ্বাজ, মহেন্দর ভরদ্বাজ ও অমিত ভরদ্বাজ ‘ভেরিয়েবল টেক প্রাইভেট লিমিটেড’ নামে একটি কোম্পানি গড়ে তোলেন। এ কোম্পানির মাধ্যমেই চালু হয় গেইন বিটকয়েন পঞ্জি স্কিম। বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, বিটকয়েনে বিনিয়োগ করলে প্রতি মাসে ১০ শতাংশ হারে লাভ মিলবে। কিন্তু বাস্তবে বহু বিনিয়োগকারীর বিপুল অর্থ উধাও হয়ে যায়। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রে একাধিক এফআইআর দায়ের হলে কেলেঙ্কারিটি প্রকাশ্যে আসে। তদন্তে জানা যায়, এই স্কিমের মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।
ইডির অভিযোগ, এই বেআইনি কার্যক্রমে রাজ কুন্দ্রাও জড়িত ছিলেন। ভরদ্বাজ গোষ্ঠীর কাছ থেকে তিনি বিপুল পরিমাণ বিটকয়েন গ্রহণ করেছিলেন ইউক্রেনে মাইনিং প্রকল্প চালুর পরিকল্পনায়। কিন্তু সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত না হলেও বিটকয়েনগুলো কুন্দ্রার কাছেই থেকে যায়।
ইডির আরও অভিযোগ, তদন্ত চলাকালীন রাজ কুন্দ্রা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিটকয়েনের উৎস ও ডিজিটাল ওয়ালেটের তথ্য গোপন করেছেন। একাধিকবার তলব করা হলেও তিনি আদালতে বিটকয়েনের হিসাব কিংবা ওয়ালেটের ঠিকানা জমা দেননি।
উল্লেখ্য, রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে এর আগেও আইপিএল বাজি কেলেঙ্কারি, পর্নোগ্রাফি কনটেন্ট মামলা ও ৬০ কোটি রুপির আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। নতুন করে বিটকয়েন কেলেঙ্কারিতে তলব হওয়ায় তার আইনি জটিলতা আরও বাড়ল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।
এমএমএফ