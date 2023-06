ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় শোক জানিয়েছেন যেসব বলিউড তারকা

ভারতের উড়িষ্যার তিনটি ট্রেনের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ২৬১ জন। তবে ক্রমাগত সেই সংখ্যা বাড়ছে বলেও খবর। এ ঘটনায় শোকগ্রস্ত পুরো ভারত।

ভারতের অন্যান্য মানুষের মতো এ ট্রেন দুর্ঘটনায় বলিউডের তারকারও গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছেন। টুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন সালমান খান, অক্ষয় কুমার, সোনু সুদ প্রমুখ।

Really saddened to hear abt the accident,May God rest the souls of the deceased in peace,Protect n give strength to the families n the injured from this unfortunate accident.

শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতের ট্রেন দুর্ঘটনার পর প্রায় ১৬ ঘণ্টা পার হয়েছে। এখনো উদ্ধার কাজ চলছে। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান ‘দুর্ঘটনার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত। মৃতদের আত্মার শান্তি দিন ঈশ্বর, আহত ও নিহতদের পরিবারকে রক্ষা করুন ও শক্তি দিন তিনি।’

Heartbreaking to see the visuals from the tragic train accident in Odisha. Praying for the speedy recovery of the injured. My thoughts and condolences to the families of the affected during this difficult time. Om Shanti