‘জওয়ান’ নিয়ে শাহরুখ ভক্তদের বিশেষ প্রচার

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের সিনেমা মানেই নতুন কোনো উন্মাদনা। ‘পাঠান’র রেশ শেষ হতে না হতেই মুক্তি পেতে চলছে কিং খানের নতুন সিনেমা ‘জওয়ান’। আর এই সিনেমা নিয়েই চলছে শাহরুখ ভক্তদের উন্মাদনা।

কিং খানের যে কোনো সিনেমার প্রচারে সব সময়ই সরব থাকেন ‘এসআরকে ইউনিভার্স’ নামের ফ্যানক্লাবটি। ‘পাঠান’ সিনেমার বিশাল সাফল্যের পর এবার ‘জওয়ান’ নিয়ে তাদের রয়েছে বিশেষ পরিকল্পনা।

জানা গেছে, ‘জওয়ান’ মুক্তি পাবে ৭ সেপ্টেম্বর। এদিকে ৯ আগস্ট ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত জনপ্রিয় সিনেমা ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে বাদশাহর জাতীয় ফ্যানক্লাব ‘এসআরকে ইউনিভার্স’র নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ‘জওয়ান’ সিনেমার গ্র্যান্ড প্রচার হয়েছে চেন্নাই এক্সপ্রেসের বিশেষ স্ক্রিনিং দিয়ে।

BREAKING: We are all set to celebrate #10YearsOfChennaiExpress as we await #Jawan. We have organized free screening of #ChennaiExpress on 9th August 2023, its 10th anniversary, in over 50 cities in India for all the FANs!!!

