বিয়ে করলেন ‘বড় ছেলে’ নির্মাতা

প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
তাহসিন তামান্নাকে বিয়ে করেছেন আরিয়ান

প্রেমের ছবি বানাবেন বলে গা ঢাকা দিয়েছিলেন ‘বড় ছেলে’ নির্মাতা মিজানুর রহমান আরিয়ান। হয়তো গভীর প্রস্তুতি চলছিল নিজের সঙ্গে। কমিয়ে দিয়েছিলেন ছোটপর্দার কাজও। হঠাৎ জানা গেল, বিয়ে করেছেন তিনি।

আজ (২ ডিসেম্বর) সোমবার সুখবর ও ছবিসহ ফিরলেন আরিয়ান। বর-কনে সাজে ছবি পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তাহসিন তামান্নার সঙ্গে পরিণয়ে বাঁধা পড়েছেন তিনি, দোয়া চেয়েছেন শুভার্থীদের কাছে।

দিন-তারিখ জানা না গেলেও অনুমান করা যায় সম্প্রতি বিয়ে করেছেন আরিয়ান। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘যে মানুষটা চায় আপনার জীবনে ভালো কিছু আসুক, সে-ই আপনার জীবনে আসা সবচেয়ে ভালো কিছু।’

আরিয়ানের জীবনে আসা তাহসিন তামান্না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। দুজনার পরিচয় ৭ বছর। জানিয়েছেন, ঈদুল ফিতরের পর স্বজন-বান্ধব-সহকর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করবেন তারা।

মিজানুর রহমান আরিয়ান নন্দিত নির্মাতা। তার বানানো ‘বড় ছেলে’ ছিল ভাইরাল নাটকগুলোর একটি। ‘ব্যাচ ২৭’, ‘বুকের বা পাশে’, ‘একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প’, ‘বুঝ বালিকা ওবুঝ বালক’, ‘চারুর বিয়ে’সহ বহু নাটক বানিয়েছেন তিনি। তার প্রথম ওয়েবফিল্ম ‘নেটওয়ার্কের বাইরে’ বেশ সাড়া ফেলেছিল।

