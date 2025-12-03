অনলাইন বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডির জিজ্ঞাসাবাদে নেহা শর্মা

অনলাইন বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডির জিজ্ঞাসাবাদে নেহা শর্মা
অনলাইন বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বলিউড অভিনেত্রী নেহা শর্মাকে সমন পাঠিয়েছিল প্রয়োগকারী সংস্থা ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট)। সমন পাওয়ার পর মঙ্গলবার ইডি অফিসে হাজিরা দিয়েছেন এই নায়িকা। সেখানে তার বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।
সূত্র জানায়, একটি অনলাইন বেটিং অ্যাপের বিজ্ঞাপনমূলক প্রচারের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিলেন নেহা শর্মা। ঠিক কীভাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, তা নিয়েও তদন্ত করছে ইডি। সংশ্লিষ্ট অ্যাপটি আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় হলেও ভারতে একেবারেই নিষিদ্ধ। তাই সোশ্যাল মিডিয়াকে কেন্দ্র করেই দেশে প্রচার চালানো হতো। আরও অভিযোগ, এই অ্যাপ প্রচারের জন্য যে অর্থ ব্যবহৃত হতো, তা আসত অবৈধ উৎস থেকে এবং বিদেশি লেনদেনের বিভিন্ন স্তর ঘুরে তা অভিনেতাদের কাছে পৌঁছাত।
আরও পড়ুন:
নায়িকাদের পারিশ্রমিক নিয়ে কথা বলায় বিতর্কে মাধুরী
অমিতাভকে নিয়ে জয়ার বিস্ফোরক বক্তব্য
এর আগেও একই অভিযোগে একাধিক তারকাকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। তালিকায় ছিলেন উর্বশী রাউতেলা, সোনু সুদ, মিমি চক্রবর্তী, অঙ্কুশ হাজরা, যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ান, সুরেশ রায়নাসহ আরও অনেকে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো নেহা শর্মার নামও।
এমএএফ