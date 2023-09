গুগলকে ধন্যবাদ দিলেন শাহরুখ খান

‘জওয়ান’ জ্বরে কাঁপছে ভারত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের শাহরুখ ভক্তরাও উন্মাদনায় মেতেছেন। সেই উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে গুগল ইন্ডিয়া। তাদের নতুন ‘জওয়ান’ স্পেশাল ডুডল এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে। তাই এবার গুগলকে ধন্যবাদ জানালেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান।

Jawan ko Google par bhi dhoondh lo aur theatres mein bhi! it’s so much fun….to see the bandages when I don’t have to tie them on my face!!!#JawanOnGoogle https://t.co/iHAQYYgxAN