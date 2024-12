বাড়িতে হামলার পর দুই সন্তানকে অন্যত্র সরালেন আল্লু

দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার আল্লু অর্জুন হামলার পর তার বাড়ি আর নিরাপদ মনে করছেন না। হায়দারাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে পদপিষ্ট হয়ে নারী অনুরাগীর মৃত্যুর কারণে বিপাকে পড়েছেন এ নায়ক। গতকাল (২২ ডিসেম্বর) ‘বিচার চাই’ স্লোগান দিয়ে তা জুবিলি হিলসের বাড়িতে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ ঘটনার পরপরই দুই সন্তানকে জোর করে বাড়ি থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন আল্লু অর্জুন।

গতকাল দুপুরে দক্ষিণী সুপারস্টারের বাড়ির সামনে ঢিল ছুঁড়ে, টব ভেঙে প্রবেশপথ একেবারে তছনছ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, মৃত নারীর পরিবারকে ১ কোটি রুপি দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন উত্তেজিত জনতা। এমন দাবির আগেই তার পরিবারকে ২৫ লাখ টাকা দিয়ে আর্থিক সাহায্য করেছেন আল্লু অর্জুন।

আল্লুর গ্রেফতারের সংবাদ শুনে মৃত নারীর স্বামীও মামলা তুলে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। গতকাল জনতার বিক্ষোভের সময় এর কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে। দক্ষিণী সুপারস্টারের বাড়ির সামনের সেই ভয়ানক পরিস্থিতির দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

এতে দেখা গেল, একদল মানুষ প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। কেউ বা আবার বাড়ির দেওয়ালের উপর উঠে ভেতরে ঢিল ছুঁড়ছেন। একদল ‘বিচার চাই’ স্লোগান তুলে আল্লুর কুশপুতুল পোড়াচ্ছেন। সেই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই সন্তানদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন এ অভিনতো। তাই দ্রুত পরিবারের দুই সদস্যের সঙ্গে সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই ভিডিও এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, আল্লুর কন্যা আরহা একরাশ চিন্তা নিয়ে গাড়িতে চুপটি করে বসে রয়েছে। ছেলে আরহানও তাই। জানা গিয়েছে, দুই সন্তানকে দাদু-ঠাকুমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন আল্লু অর্জুন।

Allu Arjun’s kids (Arha & Ayaan) whisked away from the house after attacks today! pic.twitter.com/iu5N5UFZ3Q