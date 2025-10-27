  2. বিনোদন

আর নয় গোপন, প্রকাশ্যেই প্রেম করছেন কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডো

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
আর নয় গোপন, প্রকাশ্যেই প্রেম করছেন কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডো
প্রকাশ্যেই প্রেম করছেন কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডো

আন্তর্জাতিক বিনোদন ও রাজনৈতিক জগৎ এবার মিলেছে এক রোমান্টিক ঘটনার মাধ্যমে। পপ স্টার কেটি পেরি ও কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবার তাদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনলেন। সম্প্রতি প্যারিসে এক বিশেষ মুহূর্তে তারা হাতে হাত ধরে বেরোনোর ভিডিও ও ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এই দিনটি ছিল কেটি পেরির ৪১তম জন্মদিন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই সপ্তাহের শুরুতে পেরির ইয়টেও তাদের চুম্বনের দৃশ্য ধরা পড়েছিল। এর মাধ্যমে রোমান্সের গুঞ্জন আরও জোরালো হয়েছে। প্যারিসে, লে ক্রেজি হর্স ক্যাবারে জুটিকে হাত ধরে বেড়াতে দেখা যায়। তার ভিডিও ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

এই সম্পর্কের খবর প্রথম বের হয় জুলাই মাসে। তখন মণ্ট্রিয়লে কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডোকে একসঙ্গে ডিনারে দেখা যায়। পরবর্তীতে ট্রুডো কাতি পেরির কনসার্টেও উপস্থিত ছিলেন। সেটি সম্পর্কের গুঞ্জনকে আরও তীব্র করেছিল।

কেটি পেরি লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক কনসার্টে নতুন সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‌‘আমি আর ইংলিশ পুরুষদের প্রেমে পড়ি না।’

দুইজনই সম্প্রতি তাদের আগের সম্পর্ক থেকে আলাদা হয়েছেন। কেটি পেরি অর্ল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে জুলাই মাসে আলাদা হন। আর ট্রুডো সফি গ্রেগোয়ার ট্রুডো থেকে আগস্ট ২০২৩-এ আলাদা হয়েছিলেন। এছাড়াও, তিনি চলতি বছরের শুরুতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে এসেছেন।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।