মাদকসহ আটক ‘স্লেভ প্লে’ খ্যাত অভিনেতা
মাদকসহ আটক হয়েছেন মার্কিন অভিনেতা ও চিত্রনাট্যকার জেরেমি ও. হ্যারিস। গত ১৬ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাপানে যাওয়ার পথে ওকিনাওয়ার নাহা বিমানবন্দরে তাকে আটকে দেয় জাপানের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। ওকিনাওয়া আঞ্চলিক শুল্ক দপ্তরের এক মুখপাত্রও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানায়, হ্যারিসের ব্যাগ তল্লাশিতে এক গ্রামের কম এমডিএমএ উদ্ধার করে শুল্ক কর্মকর্তারা। মাত্রাতিরিক্ত কঠোর মাদক আইনের দেশ জাপানে এতটুকু পরিমাণ মাদকও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে ৩৬ বছর বয়সী এই অভিনেতা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পুলিশ হেফাজতে আছেন।
জানা গেছে, ব্যক্তিগত কাজে জাপানে যাচ্ছিলেন হ্যারিস। যুক্তরাজ্য থেকে যাত্রা শুরু করে তাইওয়ানে ট্রানজিট নিয়ে তিনি জাপানে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছানোর পরই শুল্ক কর্মকর্তারা তাকে আটক করেন।
টমিগুসুকু থানার এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, গ্রেফতারের পর থেকে হ্যারিস হেফাজতেই রয়েছেন। তবে তিনি অভিযোগ স্বীকার করেছেন কি না- এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি পুলিশ। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।
বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপানের মাদক আইন সবচেয়ে কঠোর বলে পরিচিত। অতি সামান্য পরিমাণ মাদক বহন বা পাচারের অভিযোগেও দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হতে পারে। মাদকের প্রতি জিরো-টলারেন্স নীতির কারণে এর আগেও বহু বিদেশিকে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে।
২০১৮ সালে মঞ্চনাটক ‘স্লেভ প্লে’র মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি পান জেরেমি ও. হ্যারিস। নাটকটি টনি পুরস্কারে সেরা নাটকের জন্য মনোনীত হয়েছিল। তিনি এইচবিও’র জনপ্রিয় সিরিজ ‘ইউফোরিয়া’র প্রযোজনাতেও যুক্ত ছিলেন। অভিনয়ের তালিকায় রয়েছে ‘গসিপ গার্ল’ ও ‘হোয়াট উই ডু ইন দ্য শ্যাডোস’-এর মতো জনপ্রিয় সিরিজ।
