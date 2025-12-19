১ হাজার কোটির পথে ‘ধুরন্ধর’
‘ধুরন্ধর’র হাত ধরেই রণবীর সিংয়ের ক্যারিয়ারের দীর্ঘদিনের খারাপ অবস্থা দূর করেছেন-এ কথা বলাই যায়। কোভিড পরবর্তী সময়ে বক্স অফিসে একের পর এক ধাক্কা খাওয়া এই অভিনেতার জন্য আদিত্য ধর পরিচালিত সিনেমাটি যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। মুক্তির অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটি রুপির গণ্ডি পেরিয়ে একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে ‘ধুরন্ধর’। এখন লক্ষ্য একটাই-হাজার কোটির ক্লাব।
গত ৫ ডিসেম্বর আইনি জটিলতা ও বিতর্ক সঙ্গী করেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ‘ধুরন্ধর’। তবে মুক্তির পর থেকে বক্স অফিসে কার্যত সুনামি চলছে। মাত্র ১৩ দিনেই ছবিটি পিছনে ফেলে দিয়েছে আল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা’, শাহরুখ খানের ‘ডাঙ্কি’, হৃতিক রোশনের ‘ওয়ার’র মতো সিনেমার আয়। এমনকী এসএস রাজামৌলি নির্মিত ‘বাহুবলী: দ্য বিগিনিং’র রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে এই সিনেমা।
বক্স অফিস রিপোর্ট অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ভারতে ‘ধুরন্ধর’র আয় ৪৩৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট ব্যবসা দাঁড়িয়েছে ৬৭৪ দশমিক ৫০ কোটি রুপিতে।
‘বাহুবলী: দ্য বিগিনিং’ জাতীয় স্তরে ৪২১ কোটি এবং বিশ্বে ৬৫০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল। সেই নজির ‘ধুরন্ধর’ ভেঙে দিয়েছে মাত্র ১৩ দিনেই।
প্রথম সপ্তাহে দেশে ২০৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপির ব্যবসার পর দ্বিতীয় সপ্তাহেও ছবিটির দাপট অটুট। দ্বিতীয় সপ্তাহে আরও ২৩০ কোটি রুপি আয় করেছে ‘ধুরন্ধর’। সব মিলিয়ে জাতীয় স্তরে প্রায় ৪৩৮ কোটি রুপির ব্যবসা করে ২০২৫ সালের বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস গড়েছে এ সিনেমা। এই গতি বজায় থাকলে খুব শিগগির হাজার কোটির ক্লাবে নাম লেখাতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
এদিকে ভারতীয় বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ‘স্যাকনিল্ক’র রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম সারির ভারতীয় সিনেমার তালিকায় ‘অ্যানিম্যাল’র পরেই জায়গা করে নিয়েছে ‘ধুরন্ধর’।
২০২৩ সালে রণবীর কাপুর অভিনীত ‘অ্যানিম্যাল’ বিশ্বব্যাপী প্রায় ৯১৫ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল। সেই রেকর্ড কি ভাঙতে পারবে রণবীর সিংয়ের সিনেমা-সেদিকেই তাকিয়ে সিনেমাপ্রেমীরা।
কোভিডের পর থেকে রণবীর সিংয়ের কেরিয়ারে যে ভাটা পড়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ‘৮৩’, ‘সার্কাস’, ‘জয়েশভাই জোয়ারদার’-কোনো সিনেমাই প্রত্যাশিত সাড়া ফেলতে পারেনি। ২০২৩ সালে ‘রকি অউর রানি’ ভালো ব্যবসা করলেও ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’, ‘গদর ২’ কিংবা ‘অ্যানিম্যাল’র ধারে কাছেও পৌঁছায়নি। ২০২৪ সালে ‘সিংহম এগেইন’-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকলেও আলো কেড়ে নেন অজয় দেবগণ ও কারিনা কাপুর। ‘ডন ৩’ কিংবা ‘শক্তিমান’ নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল।
সব মিলিয়ে সেই সব সন্দেহ আর প্রশ্নের জবাব বক্স অফিসের অংকেই দিয়ে দিল ‘ধুরন্ধর’। আর এই সাফল্যের জোরেই বলিউডে ঝোড়ো কামব্যাক করলেন রণবীর সিং- এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, হাজার কোটির মাইলফলক ছোঁয়ার।
