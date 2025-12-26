ঢাকায় একসঙ্গে মুক্তি পেয়েছে ‘অ্যানাকোন্ডা’ ও ‘স্পঞ্জবব’

ঢাকায় একসঙ্গে মুক্তি পেয়েছে ‘অ্যানাকোন্ডা’ ও ‘স্পঞ্জবব’
ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে আজ (২৬ ডিসেম্বর) একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে দুই ভিন্ন ঘরানার হলিউড সিনেমা- হরর-কমেডি ‘অ্যানাকোন্ডা’ এবং অ্যানিমেশন অ্যাডভেঞ্চার ‘দ্য স্পঞ্জবব মুভি: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস’। ‘অ্যানাকোন্ডা’ নামটি শুনলেই দর্শকের মনে ভয় আর উত্তেজনার অনুভূতি জাগে। দীর্ঘদিন ধরেই দর্শকপ্রিয় এই সিরিজের নতুন সিনেমায় দেখা যাবে ভিন্নধর্মী গল্প। ছবিতে জীবনের মাঝপথে এসে সংকটে পড়া একদল মানুষ পুরোনো ‘অ্যানাকোন্ডা’ সিনেমা রিবুট করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুটিংয়ের জন্য তারা নিয়ে আসে একটি আসল অ্যানাকোন্ডা, যা দুর্ঘটনাবশত মারা যায়।
এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। শুটিংয়ের সূত্র ধরে তারা ঢুকে পড়ে এক গভীর জঙ্গলে, যেখানে মুখোমুখি হয় অজানা ও ভয়ংকর এক প্রাণীর। টম গরমিকান পরিচালিত এই হরর-কমেডি ছবিতে অভিনয় করেছেন পল রুড, জ্যাক ব্ল্যাক, স্টিভ জাহানসহ আরও জনপ্রিয় শিল্পীরা।
অন্যদিকে অ্যানিমেশনপ্রেমীদের জন্য থাকছে স্পঞ্জবব স্কয়ারপ্যান্টসের নতুন রোমাঞ্চ। জনপ্রিয় সিরিজের সর্বশেষ সিনেমা ‘দ্য স্পঞ্জবব মুভি: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস’ বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে গত ১৯ ডিসেম্বর। আজ থেকে ঢাকার প্রেক্ষাগৃহেও উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা।
এই সিনেমায় হারিয়ে যাওয়া পোষা প্রাণী গ্যারিকে খুঁজতে সমুদ্রের গভীরে এক দুঃসাহসিক অভিযানে নামে স্পঞ্জবব। সেই অভিযানে তাকে মহাকাশযানে চড়া থেকে শুরু করে ফ্লাইং ডাচম্যানসহ নানা ভিলেনের মুখোমুখি হতে হয়। মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি আয় করেছে ৫ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার।
এমএমএফ