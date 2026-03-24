হলিউডে শোকের ছায়া, মারা গেছেন অভিনেত্রী ভ্যালেরি পেরিন

হলিউডে শোকের ছায়া, মারা গেছেন অভিনেত্রী ভ্যালেরি পেরিন
হলিউডের পর্দার একজন আলোচিত মুখ, ভ্যালেরি পেরিন আর নেই। ২৩ মার্চ লস অ্যাঞ্জেলেসের বেভারলি হিলসে ৮২ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন অভিনেত্রী।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টের মাধ্যমে পরিচালক স্ট্যাচি সাউদার জানান, “গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ভ্যালেরি আর আমাদের মধ্যে নেই।” এই মৃত্যুতে তার ভক্ত, সহকর্মী ও চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া নেমেছে।
ভ্যালেরি পেরিন জীবনের বড় অংশই লড়াই করেছেন পারকিনসন রোগের সঙ্গে। প্রায় ১৫ বছরের বেশি সময় তিনি এই রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। ২০১৯ সালে তার অসুস্থতা ও জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে একটি প্রামাণ্যচিত্রও নির্মাণ করা হয়, যা দর্শকদের জন্য তার সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তোলে।
চলচ্চিত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘লেনি’ সিনেমার মাধ্যমে। এই ছবির জন্য তিনি কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান এবং একই সিনেমার জন্য অস্কার ও গোল্ডেন গ্লোবের মনোনয়নও অর্জন করেন। তবে সাধারণ দর্শকের কাছে ভ্যালেরি পেরিন বেশি পরিচিত ‘সুপারম্যান’ সিরিজের ‘মিস টেশম্যাকার’ চরিত্রের মাধ্যমে।
ভ্যালেরি পেরিনের অভিনয় ছিল অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও প্রভাবশালী। পর্দায় তার উপস্থিতি ও চরিত্রায়ন দর্শক হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখেছে। শুধু হলিউডেই নয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলে তার অবদানকে স্মরণ করা হবে দীর্ঘদিন।
পরিবার ও চলচ্চিত্র জগতে শোকের এই সময়ে, ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। অনেকে তার জনপ্রিয় চরিত্র ও সিনেমার মুহূর্ত স্মরণ করে শোক প্রকাশ করছেন।
ভ্যালেরি পেরিনের জীবন ছিল প্রতিভা, সংগ্রাম ও সফলতার এক চিত্র। পারকিনসন রোগের সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করেও তিনি কখনো আত্মত্যাগ করেননি। তার কর্মজীবন ও পর্দার অবদান নতুন প্রজন্মের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।
আরও পড়ুন:
হুইলচেয়ারে বাবার সঙ্গে সালমান খান, হতাশ করলেন শাহরুখ-আমির
হ-য-ব-র-ল অবস্থায়ও ভালো আয় করছে শাকিব খানের ‘প্রিন্স’
হলিউডের স্বর্ণযুগের অন্যতম মুখ্য অভিনেত্রী হিসেবে ভ্যালেরি পেরিনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তার নাম হয়ে থাকবে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।
