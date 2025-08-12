মায়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপনে নাম লেখালেন মিথিলার মেয়ে

মায়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপনে নাম লেখালেন মিথিলার মেয়ে
তাহসান খান ও রাফিয়াত রশিদ মিথিলার একমাত্র কন্যা আইরা তেহরীম খান। বাবা-মায়ের পথ ধরে এবার সেও পা রাখলেন শোবিজে। শুরুটা হলো বিজ্ঞাপন দিয়ে। আর প্রথম কাজেই তার সঙ্গে আছেন মা মিথিলা। গত শনিবার প্রকাশিত হয়েছে তাদের অভিনীত প্রসাধনী পণ্যের বিজ্ঞাপনচিত্র, যা নির্মাণ করেছেন পিপলু আর খান।
পর্দায়ও তারা হাজির হয়েছেন মা-মেয়ের চরিত্রে।
নতুন কাজের প্রসঙ্গে মিথিলা জানান, ‘নির্মাতা দল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছিল একজন মা ও এক টিনএজ মেয়েকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞাপন তৈরি করতে চান তারা। আমরা মা-মেয়ে যেমন বন্ধু, তাদের কনসেপ্টও তেমনই ছিল, তাই কাজটি করতে রাজি হই।’
আইরার প্রথম অভিনয় অভিজ্ঞতা নিয়ে মিথিলা বলেন, ‘গল্পটা শোনার পর আইরা রাজি হয়। যদিও এটি বিজ্ঞাপনচিত্র, তবুও এখানে অভিনয়ের জায়গা ছিল। সেই অর্থে আইরার এটি প্রথম অভিনয়। অডিশনে ভালো করেছিল। তবে শুরুর দিকে একটু নার্ভাস ছিল।’
শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মিথিলা আরও বলেন, ‘মেয়ের সঙ্গে প্রথম কাজ করলেও আমার জন্য বিষয়টা সহজ ছিল। কিন্তু আইরার জন্য ছিল চ্যালেঞ্জিং। কারণ সারাদিন শুটিং করার অভিজ্ঞতা তার নেই। তবুও টিমের সবাই অনেক সাপোর্ট দিয়েছে, আর আইরাও ভালোভাবেই শেষ করতে পেরেছে।’
এমআই/এলআইএ/জেআইএম