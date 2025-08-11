আমিরের ‘সিতারে জমিন পার’ কি হিট, কত আয় করল ছবিটি

আমিরের ‘সিতারে জমিন পার’ কি হিট, কত আয় করল ছবিটি
আমির খানের ‘সিতারে জমিন পার’ কেমন চলছে? ২০ জুন মুক্তির পর ছবিটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। প্রায় ৪৯ দিনের দীর্ঘ মুক্তির পর ছবিটি বক্স অফিসে সফলতা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো। যদিও এটি ‘হিট’ হিসেবে চিহ্নিত হয়নি তবুও এটি ভারতীয় বক্স অফিসে লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে।
নিচে ছবিটির ঘরোয়া, বিদেশি এবং বিশ্বব্যাপী সমাপ্তি সংগ্রহের বিস্তারিত দেয়া হলো।
ভারতীয় বক্স অফিস সংগ্রহ:
৭ সপ্তাহের মুক্তির সময়ে ‘সিতারে জমিন পার’ ভারতের নেট আয় করেছে ১৬৬.৫৮ কোটি রুপি। ২০২৫ সালের ভারতীয় বক্স অফিসের মধ্যে এটি পঞ্চম সর্বোচ্চ আয়কারী বলিউড ছবি। পাশাপাশি পরিচালক আরএস প্রসন্নার ‘ঠগস অফ হিন্দোস্তান’ ছবির ১৪৫.২৯ কোটির আয়কে ছাড়িয়ে আমির খানের ইতিহাসের ৫ম সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিও হয়েছে এটি।
সপ্তাহভিত্তিক আয়
সপ্তাহ ১: ৮৮.৪৬ কোটি, সপ্তাহ ২: ৪৬.৪৫ কোটি, সপ্তাহ ৩: ১৮.৬৩ কোটি, সপ্তাহ ৪: ৮.৬৪ কোটি, সপ্তাহ ৫: ৩.২১ কোটি, সপ্তাহ ৬: ১.০৭ কোটি, সপ্তাহ ৭: ১২ লাখ। সব মিলিয়ে মোট ১৬৬.৫৮ কোটি রুপি আয় করেছে আমিরের ‘সিতারে জমিন পার’।
আন্তর্জাতিক আয়
আমির খান ও জেনেলিয়া দেশমুখ অভিনীত এই ছবি ২০২৫ সালের ‘রেইড ২’ ও ‘সিকান্দার’-এর তুলনায় অনেক ভালো করেছে। বিদেশ থেকে ছবির মোট আয় হয়েছে ৬৯.৫০ কোটি রুপি। আন্তর্জাতিক বক্স অফিসে এটি ২০২৫ সালের চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়কারী বলিউড ছবি।
বিশ্বব্যাপী মোট আয়
ভারত ও বিদেশ মিলিয়ে ছবিটির বিশ্বব্যাপী মোট আয় হয়েছে ২৬৬.০৬ কোটি টাকা। ২০২৫ সালের বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ‘সিতারে জমিন পার’ চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়কারী বলিউড ছবি হিসেবে নাম লিখিয়েছে। এছাড়া এটি আমির খানের ক্যারিয়ারের সপ্তম সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিও।
ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ৯০ কোটি রুপি। এটি ৮৫% লাভ এনেছে।
বিশ্বব্যাপী আমির খানের শীর্ষ ১০ আয়কারী ছবির মধ্যে ‘দঙ্গল’ শীর্ষে আছে ২০৫৯.০৪ কোটি রুপি আয় করে। দুইয়ে আছে ৯০২.৯২ কোটি রুপি আয় করা ‘সিক্রেট সুপারস্টার’ ও তিনে রয়েছে ৭৯২ কোটি আয় করা ‘পিকে’। এছাড়াও তালিকায় আছে ‘ধুম ৩’, ‘থ্রি ইডিয়টস’, ‘ঠগস অফ হিন্দুস্তান’, ‘সিতারে জমিন পার’, ‘গজিনি’, ‘তালাশ’, ‘ফানা’।
