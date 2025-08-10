  2. বিনোদন

ভিকির পরিচালনায় জুটি হয়ে আসছেন নিশো-নাবিলা

প্রকাশিত: ০৬:০৮ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ভিকির পরিচালনায় জুটি হয়ে আসছেন নিশো-নাবিলা

ওটিটি দর্শকদের জন্য আসছে এক নতুন ধাঁচের থ্রিলার ‘আকা’। সেখানে আবারও একসাথে কাজ করেছেন জনপ্রিয় পরিচালক ভিকি জাহেদ এবং অভিনেতা আফরান নিশো। এই সিরিজে নিশোর বিপরীতে জুটি হয়েছেন ‘আয়নাবাজি’, ‘তুফান’ দিয়ে বাজিমাত করা মাসুমা রহমান নাবিলা।

অভিনয় এবং নির্মাণের জাদুতে ভরা ‘আকা’ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক ভিকি জাহেদ বলেন, ‘‘আকা’ নির্মাণ আমার জন্য খুবই ইমোশনাল এক যাত্রা। আমি আগে অনেক থ্রিলার করেছি, কিন্তু এটি আমার প্রথম সোশ্যাল থ্রিলার। এই সিরিজের মাধ্যমে দর্শকদের সঙ্গে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছি। মুক্তির পর বোঝার চেষ্টা করব সেটার ফলাফলটা কেমন।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘নিশো ভাইয়ের সঙ্গে আগে অনেক কাজ করেছি তবে এই প্রথম কোনো সিরিজে একসাথে কাজ করছি। তার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা সবসময়ই বিশেষ। আর নাবিলা আপুও খুব সহযোগী ছিলেন। সব মিলিয়ে ‘আকা’ আমাদের সবার জন্য বিশেষ একটি সিরিজ হবে।’

ভিকির পরিচালনায় জুটি হয়ে আসছেন নিশো-নাবিলা

আফরান নিশো বড়পর্দায় এরই মধ্যে দুটি সফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন। প্রায় তিন বছর পর তিনি ওটিটিতে ফিরছেন। তিনি বলেন, ‘আমি সিরিজটা নিয়ে অনেক আশাবাদী। দর্শক এই নতুন ধারার থ্রিলারটি খুব উপভোগ করবেন বলেই প্রত্যাশা করছি।’

আশাবাদী নাবিলাও। তিনি বলেন, ‘আমার প্রথম সিরিজ হিসেবে ‘আকা’ খুবই বিশেষ আমার জন্য। আমি আশা করি দর্শকরা আমার চরিত্রের পাশাপাশি সিরিজটির গল্প, আবহ এবং নির্মাণকেও ভালোবাসবে।’

ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং সম্পন্ন হওয়া ‘আকা’ সিরিজে রয়েছে ন্যায়-অন্যায়, শোধ-প্রতিশোধ, সাসপেন্স ও রহস্যের চমৎকার সমন্বয়। এই নতুন থ্রিলারটি চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পাবে হইচই প্ল্যাটফর্মে।

