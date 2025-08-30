ট্রেলারে ভয় ধরাচ্ছে টাইগার-সঞ্জয়ের ‘বাঘি ৪’

ট্রেলারে ভয় ধরাচ্ছে টাইগার-সঞ্জয়ের ‘বাঘি ৪’
‘বাঘি ৪’ সিনেমার টিজার দেখার পর অধীর আগ্রহে দর্শকরা অপেক্ষা করেছিলেন ট্রেলার মুক্তির জন্য। কয়েক সেকেন্ডের টিজারেই ধারণা করা গেছে, সিনেমাটিতে দেখা যাবে ভরপুর অ্যাকশন। তবে ট্রেলার যে এতটা মারাত্মক ও ভয় জাগানিয়া হতে পারে, তা হয়তো স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেননি।
৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের ট্রেলারে দেখানো হয়েছে এটি প্রেমের গল্প। সেখানে টাইগার তার মৃত প্রেমিকায় আচ্ছন্ন। সে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না তার প্রেমিকার মৃত্যু হয়েছে। নৌবাহিনী অফিসার হওয়া সত্ত্বেও টাইগারের জীবন ছারখার হয়ে যায় প্রেমিকার মৃত্যুর পর।
টাইগার প্রেমিকাকে খুঁজে বের হলে অনেকেই মনে করছেন, যাকে টাইগার খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার অস্তিত্বই নাকি নেই। কিন্তু তাহলে? হয় প্রেমিকা রয়েছেন না হলে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনো রহস্য। তবে গল্প যাই হোক না কেন, টাইগারের অসাধারণ অ্যাকশন বারবার নজর কেড়েছে।
তবে শুধু টাইগার একা নন, ট্রেলারে নজর কেড়েছেন সঞ্জয় দত্তও। অবিকল রণবীরের মতোই অ্যাকশনের মুডে দেখা গেছে এ অভিনেতাকে। সিনেমাটিকে অ্যানিমেলের সঙ্গে তুলনা করার আরও একটি বড় কারণ হলো, এই সিনেমাতেও সৌরভ সচদেব অভিনয় করেছেন। পার্থক্য শুধু এইটুকুই, ববি দেওলের পরিবর্তে এই সিনেমায় সঞ্জয় দত্ত রয়েছেন।
সিনেমায় হরনাজ সান্ধু এবং সোনামকেও দেখা গেছে দুর্দান্ত অ্যাকশন মুডে। সিনেমাটিতে টাইগারের বন্ধুর ভুমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রেয়স তলেপাড়ে। অনেকদিন বাদে এইরকম চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। অনেকে মনে করছেন সিনেমাটি ‘গজনী’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। শুধু অ্যাকশন নয়, সিনেমার গল্পটিও যে অসাধারণ হবে, সেই বিষয় নিয়ে আশাবাদী দর্শকরা।
‘বাঘি ৪’ সিনেমাটি নিয়ে খুবই আশাবাদী টাইগার শ্রফ। দুর্ভাগ্যবশত আগের সিনেমাগুলো বক্স অফিসে চূড়ান্ত ফ্লপ প্রমাণিত হয়েছিল। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এ সিনেমাটি মুক্তির পর ব্যর্থতার সেই ক্ষত কিছুটা মুছবে বলে মনে করছেন টাইগার।
